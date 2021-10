KAD HRVATI MARŠIRAJU! Dvije reprezentacije na pragu SP-a pod vodstvom naših stručnjaka

Hrvatski treneri već dugo godina ispisuju povijesti i reprezentacija van naše zemlje, a u ovim kvalifikacijama za SP u Kataru 2022. godine jako dobro stoje šanse Irana i nešto manje Omana.

Ono što je zajedničko tim dvjema reprezentacijama je to što ih vode hrvatski stručnjaci Dragan Skočić i Branko Ivanković, i za sada dobro marširaju kvalifikacijama u svojim skupinama.

Oman je prvi put osigurao nastup u završnoj rundi kvalifikacija, te je trenutno bodovno izjednačen s puno jačom reprezentacijom Japana, odnosno ima samo tri boda iza drugoplasirane Australije uz dobre izglede plasmana na SP.

Deset pobjeda

Dragan Skočić od dolaska na kormilo reprezentacije Irana, koja je pet puta bila sudionik svjetskih prvenstava, u 11 utakmica upisao je čak deset pobjeda te remi.

“Momčad Irana je u trenucima preuzimanja bila u poprilično velikim problemima, s vrlo malim izgledima da se plasira na predstojeće Svjetsko prvenstvo. Porazi protiv Bahraina i Iraka u počecima kvalifikacija bili su znak da stvari ne funkcioniraju pa je došlo do promjene. Uz puno odricanja, rada i promišljanja, stvari su sada puno pozitivnije. Deset uzastopnih pobjeda uz remi protiv Južne Koreje, rezultati su koji su nas doveli do sadašnjeg statusa velikog favorita za plasman na SP 2022.”, rekao je između ostalog jedan od suradnika Skočića na klupi Irana Marijo Tot za t-portal koji je asistent izborniku uz Mladena Žganjera.

Iranska liga jedna je od najjačih liga Azije, s vrlo talentiranim igračima i vrlo strastvenim navijačima kojih ima 85 milijuna.

Branko Ivankovic is the new 🇴🇲 Oman head coach! pic.twitter.com/3hyFxd14dR









— AFC (@theafcdotcom) January 20, 2020