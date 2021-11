‘KAD BIH JOŠ SAMO JEDNOM MOGAO IGRATI ZA HRVATSKU!’ Vatrenom otkrili probleme sa srcem, ne može prežaliti ovo…

Tko bolje može dati komentar na predstojeću utakmicu ‘Vatrenih’ od čovjeka koji je igrao protiv istog ili bar sličnog protivnika prije tri godine na Svjetskom prvenstvu.

Odigrao je 74 minute u četvrtfinalnom dvoboju protiv domaćina prvenstva te se rado prisjeća te utakmice. Radi se o Ivanu Striniću, bivšem reprezentativcu i igraču Hajduka, Dnipra, Sampdorije, Napolija i Milana.

“Bilo je teško, ali ipak smo uspjeli. Pun stadion, ogroman dio navijača na njihovoj strani, to im je davalo vjetar u leđa. Gubili smo, pa okrenuli, pa su se oni vratili, a onda na kraju ti penali…Zauvijek ću pamtiti tu utakmicu, naravno. To je sam dokaz da su Rusi dobra, čvrsta reprezentacija, nisu laki za slomiti”, započeo je Strinić.

Poljud je Poljud

Jedan od čimbenika za pobjedu je Poljud, vjeruje Strinić, kao pravi Splićanin i Hajdukovac.

“To što se igra na Poljudu je najbolja stvar, svakako. Svaka čast svima, Zagrebu, Osijeku, Rijeci…, no siguran sam da će atmosfera na Poljudu biti najbolja za ovakav tip utakmice te da će nas to gurati do pobjede. I ja sam igrao na Poljudu za reprezentaciju, znam kakav je osjećaj, istina, nikad nije bila ovoliko važna utakmica”, nastavio je 34-godišnjak za Sportske Novosti.

Postoji mogućnost da rasprodan Poljud i važna utakmica naprave kontraefekt na mlađe igrače te da padnu pod pritiskom, no Strinić je siguran u ‘Vatrene’.

“Istina, ima dosta mladih igrača u reprezentaciji, ima i onih koji još nikada nisu nastupili u ovakvoj atmosferi. Ipak, vjerujem da će sve biti pozitivno na kraju te da ćemo napokon pobijediti Ruse u 90 minuta i svi zajedno proslaviti”, zaključio je Strinić.

‘Teško je zabiti sedam golova’

Svoj komentar na današnji susret na Poljudu dao je i igrač koji je zamijenio Strinića baš u toj utakmici u 74. minuti. Naravno, riječ je o Josipu Pivariću koji je kao i Strinić, pun optimizma i samopouzdanja.









“Očekujem isto što i svi, pobjedu! Odigrat ćemo pravu, odličnu utakmicu i dobiti. Danas nije lako zabiti sedam golova nikome, pa niti niželigaškom klubu, zato ta pobjeda nešto govori. Ipak, u obzir treba uzeti i pobjedu Rusa koji su postigli šest zgoditaka što je poruka da se radi o ozbiljnoj momčadi”, započeo je Pivarić.

Rusi su nam uvijek bili ‘tvrd orah’, samo jednom smo ih pobijedili u 90 minuta i to u prijateljskoj utakmici.

“Nadam se da ćemo ih u Splitu pobijediti u 90 minuta. Najbolje je što je ovako, uvijek sam mirniji kad smo u ovakvoj situaciji, kada moramo pobijediti, kada imamo samo jedan izbor – pobjedu. Kada kalkuliramo, to ne ispadne dobro, pa imamo još dvije utakmice do kraja, pa možemo bod…Ne možemo! Moramo pobijediti i to je to. Siguran sam da će se tako i završiti, koliko god nogomet bio nepredvidljiv”, zaključio je još jedan bivši ‘Vatreni’ te sadašnji igrač Lokomotive.