JURIĆ S VERONOM POBIJEDIO JUVENTUS: Ronaldo je poslije utakmice bio furiozan

Verona hrvatskog trenera Ivana Jurića iznenadila je jučer u 23. kolu Serie A Juventus i nakon velikog preokreta upisala pobjedu 2:1.

U samo pet dana Jurić je osvojio bod na San Siru protiv Milana (1:1), potom neporažen napustio i Olimpico protiv Lazija (0:0), a sinoć je preokretom došao do sva tri boda protiv vodeće momčadi prvenstva, torisnkog Juventusa.

Torinezi su poveli u 65. minuti, a strijelac je bio Cristiano Ronaldo kojem je to bila 10. uzastopna prvenstvena utakmica na kojoj je postigao pogodak. Sjajnom Portugalcu je stoga poraz itekako teško pao, a nakon završetka utakmice bio je ljutit zbog ishoda.

Poljski vratar Wojciech Szczęsny je u izjavi poslije utakmice kazao kako je prva zvijezda Juventusa bila izuzetno ljuta u svlačionici stadiona Bentegodi.

“Ronaldo je bio ljut jer smo ostavili tri boda na putu, bio je bijesan i nije mogao doći k sebi u svlačionici. Zabije gol na svakoj utakmici, čini sve da ekipa pobijedi, a mi to ovaj put nismo bili u stanju”, rekao je iskusni poljski golman.

“Da mi je netko rekao da ćemo sve ovo napraviti, ne bih mu vjerovao. Dominirali smo u prvom dijelu utakmice protiv Juventusa, a onda se vidio umor kod nekih igrača. Primili smo gol, ali su onda oni koji su ušli probudili momčad i srcem smo srušili Juventus. Nevjerojatno je ovo što radimo i presretni smo. Mislim da smo bili bolji od Juventusa i zasluženo pobijedili”, rekao je Jurić nakon utakmice i povijesne pobjede na Bentegodiju.

“Sada smo šesti, ali idemo najprije stići do 40 bodova i osigurati opstanak”, kroz smijeh je naglasio hrvatski trener pa je dodao:

“Pozicija za Europa ligu sigurno će nam biti dodatni motiv da nastavimo igrati u ovom ritmu i pokušamo ostvariti san te se plasirati u Europu. To bi bilo fantastično. No, idemo utakmicu po utakmicu, kao i do sada. Prije tri dana smo se jako istrošili protiv Lazija, ali smo pokazali karakter protiv sjajne momčadi kao što je Juventus.”

Verona i Jurić ne znaju za poraz u Serie A još od 7. prosinca 2019., a u posljednji osam utakmica ostvarili su po četiri pobjede i remija.

“Najvažnije je ne odustati protiv Juventusa. Mi nismo odustali kod njihovog vodstva, već smo nastavili tražiti priliku za povratak u utakmicu i uspjeli smo. Moji momci su ostvarili veliku pobjedu. Juve, Inter i Lazio u borbi za Scudetto? Različite su to momčadi i svaka od njih ima nešto posebno. Nitko nema neki naročiti plus i bit će to borba do kraja”, zaključio je Jurić.