JUNACI I ANTIJUNACI: Jedan je vratar ispao smiješan, drugi je pak bio poput armiranog zida

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svako prvenstvo, ali i svaki dan nude svoje junake i tragičare. Na ovome čudnom Euru, nakon pandemijske kataklizme, nismo lišeni krasnih sportskih dosega, junaštva, ali i grešaka. Pa je i ovaj dan, ponedjeljak ponudio izbor sjajnih sportskih događaja. Bilo je i majstorskih poteza i nevjerojatnih kikseva. Zašto velimo nevjerojatnih? Zato jer ih je teško očekivati na ovoj najvišoj natjecateljskoj razini.

No, kako ipak nastupaju ljudski tako je i svaka greška ljudska, kao što je i svako majstorstvo isto od čovjeka.

Jadni Škoti koji su na jedno veliko natjecanje stiglo nakon 23 godine, još i na svom terenu, morali su svjedočiti antologijskoj grešci svog vratara Marshalla. Čovjek je primio gol centra. Čeh Schick osmjelio se i probao, vratar je bio isuviše u polju, trčao je, bacao se, na kraju se koprcao u vlastitoj muci. Marshall je antijunak dana. Česi su slomili Škote s 2-0.

No, za svoje antijunaštvo ima sjajnog konkurenta. Jer, iznenađujuće su Slovaci dobili Poljake s 2-1, makar to nitko ne bi pomislio kod 1-1 kada su Poljaci stisli i bili nadomak gola koji bi im pomogao do trijumfa. Ali, onda je na scenu nastupio nespretni neoprezni Krychowiak, imao je žuti karton a slomio je suparnika na centru igrališta, nepotrebno i oštro. Momak je zacijelo trenirao borilačke vještine u ranoj mladosti.

Mogli smo uživati u igri Španjolaca u prvome dijelu. Isto samo mogli smo žaliti što Dani Olmo nije naš iako ga doživljavamo našim. Kako tuče glavom, nogom, dribla. Velemajstorski. Bio je najopasniji španjolski igrač, pomalo je čudno što je zamijenjen u 75. minuti.

No, imao je Olmo pritom svemogućeg suparnika, švedskog vratara Olsena koji se prometnuo u tipa za junaka dana, uz Čeha Schicka. Olsen je obranio cijelu seriju španjolskih zicera i bio je glavni kreator velikog iznenađenja u Sevilli, za 0-0 domaće Španjolske i Švedske.