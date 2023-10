Joško Gvardiol dobio potvrdu koju smo čekali

Transfer Joška Gvardiola iz Red Bull Leipziga u Manchester City bio je najskuplji transfer nekog obrambenog igrača u povijesti nogometa, ali engleski novinari to su osporavali tvrdnjom kako je Manchester United više platio Maguirea.

U toj kalkulaciji Englezi su dodali inflaciju pa je po njima Harry Maguire plaćen 92 milijuna eura, dok su Joška ‘Građani’ platili ‘samo’ 90 milijuna.

No, igrama u Cityju i hrvatskoj reprezentaciji Gvardiol si je podigao cijenu na tržištu pa je po najnovijoj ljestvici Transfermarkta trenutno najskuplji branič svijeta.

