JOŠ UVIJEK SE NISU POMIRILI S NJEGOVIM ODLASKOM: Pogledajte što su navijači Barcelone napravili u desetoj minuti utakmice!

Barcelona večeras igra svoju prvu službenu utakmicu otkako je klub napustio Lionel Messi. Barca će kod kuće ugostiti Real Sociedad.

Messi je napustio Barcelonu nakon 21 godine te je potpisao s PSG-om. Navijači katalonskog diva nikako se ne mogu pomiriti s njegovim odlaskom.

Zato su se navijači dogovorili kako će u desetoj minuti utakmice skandiranjem i pljeskom odati počast jednom od najboljih igrača u povijesti nogometa.

Odradili su to u desetoj minuti jer je Lionel Messi veći dio karijere u Barceloni nosio upravo taj broj na dresu.

S tribina kultnog Nou Campa zaorilo se ‘Messi, Messi’, dok su navijači mahali njegovim dresovima te pokazivali poruke upućene Argentincu. Messi je htio ostati u Barceloni, ali oni jednostavno nisu imali dovoljno novaca za njegov ostanak, pristao je i na smanjenje plaće od 50%, no španjolski zakoni nisu dozvoljavali da ide niže od toga. Nažalost navijača, ni to nije bilo dovoljno.

Barcelona fans chanting Messi’s name in the 10th minute ❤️ pic.twitter.com/nmcvyueSUq

— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021