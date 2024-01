Još jedna odbijenica za Dinamo, povremeni Vatreni odlučio se za Premier ligu

Još je manje od tjedan dana ostalo do završetka zimskog prijelaznog roka pa klubovi pojačavaju svoju aktivnost na tržištu, koje se zatvara 31. siječnja u ponoć.

Jedan od igrača koji se spominjao kao velika želja Dinama u zimskom prijelaznom roku bio je i Ivo Grbić, koji nikako da stane među vratnice u Atleticu iz Madrida, a sve zbog velikog Jana Oblaka.

Atletico je u srijedu doveo rumunjskog reprezentativnog vratara Horatia Moldovana iz bukureštanskog Rapida, koji će biti rezerva Janu Oblaku te je već na popisu igrača za susret u četvrtak za četvrtfinalnu utakmicu španjolskog Kupa sa Sevillom.

Chris Wilder confirms Ivo Grbić & Sam Curtis are set to be announced as Blades players.

Wilder has also confirmed Ismaila Coulibaly is leaving the club on loan.

via @footballheaven#twitterblades #sufc pic.twitter.com/uhhSzOTnxP

— All Things Sheffield United (@AllThingsBlades) January 25, 2024