JOŠ JEDNA IZNENADNA SMRT: Na utakmici pozlilo mladom treneru (37), nažalost nije se izvukao

Nakon što e svijet sporta potresla iznenadna smrt španjolskog trenera Martina Urbana, nove strašne vijesti dolaze nam iz Kuvajta, gdje je tijekom utakmice pozlilo futsal treneru Rui Guimaresu.

Kako se doznaje, nesretnom 37-godišnjem treneru pozlilo je tijekom prijateljske utakmice njegovog kluba u Kuwaitu te je prebačen u bolnicu zbog boli u prsima, gdje je nažalost nesretni Guimares preminuo.

Guiamres je trenirao Al Tadhamon u Kuvajtu, a njegova momčad pripremala se za U17 futsal turnir, kada se dogodio nesretni događaj.

Veliki stručnjak

Cijeli futsal, ali i sportski svijet žali za prerano otišli stručnjakom, a Fernando Gomes predsjednik portugalskog nogometnog saveza, izrazio sućut obitelji i prijateljima.

Rui Guimaraes bio je stručnjak s ogromnim međunarodnim iskustvom, radio je u futsal klubovima diljem svijeta, od Švicarske, Italije, Grčke pa sve do Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuwaita.

Renowned Portuguese coach, Rui Guimaraes, passes away at the age of 37 due to a cardiac respiratory arrest, during a training session with his club in Kuwait.

We send our deepest condolences to all Rui's friends, family & fans

RIP Rui!









Futsal people, our people! pic.twitter.com/J4JhjWm8fE

— Andre Caro Futsal (@andrecarofutsal) October 19, 2022