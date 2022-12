JOŠ JEDAN VATRENI NA METI VELIKANA! Mnogi ga osporavaju, ali igra u formi života

Hrvatska je jedna od rijetkih ekipa koja nije poražena na Mundijalu, a dobrim igrama Vatreni su skrenuli pozornost brojnih velikana. Jedan od njih i Josip Juranović.

Desni bek Celtica igra jako dobro na ovom turniru. Najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano piše kako brojni klubovi prate Juranovića.

U Škotsku je stigao prošlo ljeto iz Legije Varšave, a navijače je oduševio svojom srčanošću te napadačkim prodorima brzo je oduševio zahtjevne navijače škotskog velikana.

Kao najveći kandidat spominje se Atletico Madrid koji je spreman iskeširati 17 milijuna eura za bivšeg kapetana Hajduka što bi bio jedan od najvećih transfera nekog bivšeg igrača Hajduka.

Josip Juranović on the radar for many clubs after a strong World Cup for Croatia at right back. 🇭🇷 #transfers

Celtic are open to discuss offers as they’ve already secured a replacement in Alistair Johnston incase Juranovic leaves in the next transfer windows. pic.twitter.com/ztrb7Wgs8i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022