JEZIVA SMRT NOGOMETAŠA SVE JE ŠOKIRALA: Odbio je zamjenu, a onda se srušio i nije mu bilo spasa

Ovog tjedna obilježena je tužna godišnjica događaja koji je u ljeto 2003. potresao nogometni svijet. Na stadionu Gerland u Lyonu se tijekom utakmice njegovog Kameruna i Kolumbije u Kupu konfederacija u Francuskoj na teren srušio Marc-Vivien Foe, tada 28-godišnji poznati kamerunski reprezentativac, a nakon pokušaja spašavanja, iz bolnice su stigle tužne vijesti da je Foe preminuo po dolasku na medicinsku intervenciju.

Bila je to tragedija koja je obilježila cijeli turnir. Kamerunci su došli do finala i u borbi za naslov doživjeli su poraz od domaće Francuske, s 1:0 za Francuze nakon produžetaka, ali ništa drugo što se zbivalo na terenu nije bilo važnije od bolnog gubitka poznatog veznog igrača.

Poslije Foeove smrti, bilo je pod velikim upitnikom može li finale uopće biti odigrano. Kako se tada spominjalo, i Francuzi i Kamerunci zagovarali su da se ne bi trebalo igrati, iz poštovanja prema preminulom nogometašu, no odluka je ipak bila drugačija. Kamerunski reprezentativci su na koncu svoju počast Foeu odali uz njegovu fotografiju i srebrno odličje koje je zaslužio na terenu, a slika koja je obilježila proglašenje stigla je i sa zajedničkim držanjem trofeja dvojice kapetana, francuskog Marcela Desaillyja i kamerunskog Rigoberta Songa.

U tragediji sa stadiona u Lyonu koja se ne zaboravlja, preranu smrt 28-godišnjeg Kamerunca u naponu igračke snage, kako se kasnije doznalo, izazvali su srčani problemi. Foe je bio pogođen nasljednim srčanim poremećajem koji povećava rizik od iznenadne smrti uslijed velikih tjelesnih napora, a upravo takva, vrlo opasna situacija dogodila se usred ljeta u utakmici protiv Kolumbije, započetoj kasno poslijepodne, prije nego se na Lyon spustio mrak.

A lion never dies. 🦁🥀

On this day, 19 years ago, Marc-Vivien Foé tragically lost his life on the football pitch. RIP king. 🙏🕊 pic.twitter.com/xJrHXq1hZd

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 26, 2022