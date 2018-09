JESTE LI IZNENAĐENI? Dalić otkrio tko se vraća u momčad i kako će napasti moćnu Španjolsku!

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara u utorak u 20:45 Ligu nacija protiv Španjolske u Elcheu. Natjecanje je to koje traje do kraja godine i koje bi trebalo iznjedriti najbolje četiri reprezentacije i elitne A lige, koje će se potom sljedećeg lipnja natjecati za prestižnu nagradu, trofej i mjesto na Europskom prvenstvu.

Hrvatska će odmjeriti snage sa Španjolskom nakon što je prije nekoliko dana remizirala s Portugalom (1:1), odnosno Španjolci će na doprvake svijeta nakon pobjede nad Englezima (2:1).

”Čeka nas težak protivnik koji je dobio Engleze u Londonu. Nova reprezentacija, novi stil igre, bit će nam jako teško, ali mi moramo to napraviti i ići na pobjedu”, rekao je Dalić i potom komentirao igru ‘nove’ Španjolske.

”Igraju puno brže nego prije. Nekad su igru temeljili na posjedu, danas su znatno brži. Novi izbornik inzistira na visokom presingu, okomitiji su, a baš su na taj način razbili Engleze. Kvalitetniji su nego prije. Moramo se oduprijeti tom presingu i kroz posjed nametnuti naš stil igre”, rekao je Dalić pred kamerama Nove TV.

Dalić nije otkrio tko će sve zaigrati protiv Španjolske, ali rekao je da se sigurno vraća Rakitić.

A što je s Vidom?

”Vida je imao nezgodnu ozljedu, ali poznavajući njegov karakter, on će sutra nastupiti”, kazao je Dalić.

Je li zadovoljan novim igračima?

“Rekli smo da počinje novi ciklus, nova sezona, hoćemo napraviti novu igru i probati par novih igrača. Na nama je veliki teret, svi nas žele pobijediti nakon drugog mjesta na SP-u, ali mi to moramo sačuvati, bit će teško i naporno i zahtijevat će puno energije”, rekao je izbornik.

Riječ je dobio i Rakitić.

”U tih mjesec i pol dana dogodilo se puno toga. Jedva smo čekali okupiti se, popričati o svemu. Prekrasno je opet biti tu”, kazao je Rakitić.

Iako su i Španjolsku napustila neka velika imena, Rakitić ističe da su i dalje jako opasni.

”Nije to neka nova Španjolska. Neće oni puno mijenjati radi dva-tri igrača, oni imaju toliko igrača da bi mogli složiti dvije ili tri ekipe. Bit će prava utakmica, borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti što će biti”, veli igrač Barcelone.

Enrique je rekao da je Hrvatsku očekivao u finalu?

“Reakcije koje smo dobili su jako pozitivne, ako su tako mislili prije prvenstva, svaka čast. Otišli smo tamo napraviti najviše što možemo, mislim da su svi sretni načinom na koji smo odigrali. Uspjeli smo doći do toga da nas cijeli svijet zavoli, svi ljudi koji su pratili su vidjeli da je to posebna reprezentacija i želimo tim putem nastaviti”, komentirao je.

Hoće li Luka Modrić dobiti Zlatnu loptu?

”Za mene je sve jasno, mora biti tako. On je to zaslužio, nitko mu to nije poklonio, sve ostalo bilo bi veliko iznenađenje. Mislim da je to lijepo i to je potvrda za sve nas”, zaključio je.