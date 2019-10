JESTE LI IKADA VIDJELI GUARDIOLU DA SE TAKO VESELI? Kod gola pao na koljena pred publikom, znao je da će biti teško

Možda je nedostajalo malo, ali malo je u nogometu puno, nekad i jako puno. Dinamo je strategijski, borbeno, duhom i željom odigrao finu utakmicu u Manchesteru protiv Cityja, naizgled podređen čvrsto je držao dobar dio utakmice pod svojom kontrolom. Jasno, uz pomoć sreće, ali konci Dinamove taktike nisu pucali ni pod najžešćim pritiskom Guardiolinih jurišnika. Presudila je jedna malonogometna akcija, kao da su na parketu odigrali su nebesko plavi kombinaciju za gol Sterlinga koji je – determinirao utakmicu.

No, Dinamo je puno pokazao, napose da se može nositi s najjačim, makar i u zatvorenoj formaciji. No, nije se Dinamo uopće samo branio kako bi netko možda zaključio, nije bilo paničnog izbijanja lopte, pošto-poto prekršaja, simuliranja, otezanja igre. Kad bi Dinamo dobio loptu nešto bi pokušavao prema naprijed, no teško to ide protiv ovakvih profesionalaca, protiv možda najjače, nesumnjivo najskuplje momčadi na svijetu.

Biti će sigurno onih koji će zaključiti da je valjalo riskirati, odigrati hrabro prema naprijed. Jest, tako izgleda, ali nešto se pita i taj moćni City. Ljudi uzmu loptu, svi sjajni tehničari, plaćeni po nekoliko desetaka milijuna eura, to im je posao. Lako je pričati kako treba protiv njih igrati… Takve riječi su obične tlapnje.

Dinamo se nije osramotio protiv Manchester Cityja, djelovao je kao čvrsta momčad koja je tržila svoju iglu u plastu sijena, svoju šansicu, svoju sjemenku uspjeha. Nije ju uspjela naći, a dala je sve od sebe. Oni koji poznaju sport i nogomet znaju da je to dovoljno i pošteno. Da je bilo malčice sreće pjevali bi. A bilo bi ipak – nepravedno prema Cityju koji je zaslužio pobjedu.

Uostalom, jeste li primjetili, jeste li ikada vidjeli da se Guardiola tako veselio pogotku Cityja? Čovjek je vidio da to neće biti lako, jednostavno se oslobodio stresa kod gola, čak je pao na koljena, okrenut sa stisnutim rukama prema publici.