JESTE LI I VI MEĐU NJIMA? ‘Svi krivo izgovaraju moje ime’

Jose Mourinho od studenoga prošle godine na klupi je Tottenhama, a jedan od prvih zadataka bio mu je naučiti igrače kako pravilno izgovoriti njegovo ime.

Uskoro bi svjetlo dana trebao ugledati dokumentarac Amazon Primea “All or Nothing: Tottenham Hotspur”, a u tom povodu objavljen je trailer.

U njemu možemo otkriti kako je Jose Mourinho učio momčad kako pravilno izgovoriti njegovo ime jer tvrdi da ga gotovo svi krivo izgovaraju.

“Mrzim krivo govoriti imena, a svi krivo govore moje ime”, rekao je Mourinho dok je pitao mladog braniča Japheta Tangangu kako se izgovara njegovo ime.

Jeste li jedan od onih koji ga krivo izgovaraju, provjerite u videu.

If you love football, you’re in for a treat with the next All or Nothing series on @primevideosport – showing behind the scenes footage from one of the biggest clubs, Tottenham Hotspur. I am definitely guilty of pronouncing José’s name wrong 😳 #AllorNothingSpurs #ad pic.twitter.com/kvABUznOsg

— Annie Mac (@AnnieMac) August 3, 2020