Jeličić nije ostao dužan, u Srbiji ga nisu štedjeli: ‘Nisam takav niti odgajam svoju djecu tako’

Autor: I.K.

Prošlo je već nekoliko tjedana otkako su hrvatski reprezentativci završili nastup na Euru u Njemačkoj, bilo je to 24. lipnja u ispuštenoj pobjedi protiv Italije, a nakon toga, došao je i završetak puta za Joška Jeličića kao jednog od stručnih komentatora u studiju HTV-a za vrijeme Eura. Jeličić nije mogao dalje, no na neke stvari se sada vratio još jednom.

Bilo je to u razgovoru za Radio Nacional, u emisiji koju vodi Ljudevit Grgurić-Grga. Imao je što za reći o kritikama koje je trpio zbog nekih svojih istupa, a posebno snažni napadi dolazili su iz Srbije zbog načina kako je prije početka Eura najavljivao nastup srpske reprezentacije. Svašta je mogao čuti o sebi, a na to je imao što za reći.

“Takav sam, uzmi me ili ostavi. Ja nemam problema s onima koji me uzmu ili ostave, ali da me stigmatiziraš ili definiraš kao da sam šovinist, rasist ili nešto, to neću dozvoliti. Ja mogu biti sve, ali to nemam. Niti odgajam svoju djecu tako niti sam ja takav. Najmanji problem je nekog hračnuti jer imaš tipkovnicu ispred sebe, ali ja mirno spavam. Volim svakog čovjeka, volim ljude”, poručio je Jeličić.

Govorio ‘bez rukavica’

U svojem istupu o Srbima, Jeličić je prije početka Eura pričao ‘bez rukavica’ u studiju HTV-a. “Pa što se tiče Srba, i to u smislu ega i njihovih unutarnjih problema, meni je drago da su oni na natjecanju jer neće biti dosadno. Pogotovo ako u prvoj utakmici, što je očekivano, izgube”, rekao je nedavno.

“Nadam se da se neće raspasti, onda će biti puno materijala, već dugo nismo vidjeli tko je s kim, tko koga i tako… Njihov je problem što izbornik ništa ne donosi toj ekipi. Moraju imati jasniju hijerarhiju, ne u smislu tko je veća zvijezda”, dodao je, a reakcije su izazvale i neke riječi o tome kako stoji Hrvatska.

“Umoran sam od nekih analiza. Mi nemamo brzinu, dubinu ni izolacijske igrače. Nemamo, genetika nam je takva, nismo bili kolonijalna sila. Tko je brz u Španjolskoj? Lamine Yamal i Nico Williams. U Francuskoj neću ni spominjati, a Jeremy Doku u Belgiji”, govorio je Jeličić.

Reakcije su krenule

“Hoćemo slati djecu u Afriku umjesto u Irsku? S obzirom na podatke Hrvatske udruge poslodavaca, projekcija je da će za dvije godine kod nas biti 400 tisuća Nepalaca, ovih, onih… Ne da nećemo dobiti na brzini, nego ćemo izgubiti na skok-igri”, dodao je još u svojem istupu, a reakcije su nakon toga krenule.