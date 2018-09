‘JEDNU STVAR MORAMO SHVATITI’: Evo kako je Luka Modrić objasnio užas protiv Španjolske

Hrvatski kapetan Luka Modrić smatra da je Hrvatska još uvijek daleko od svoje prave forme pa se raspala nakon što je primila prvi pogodak u porazu od 0-6 protiv Španjolske.

„Nismo ovo očekivali, bio je to jako težak poraz. U utakmicu smo, međutim, ušli jako dobro, prvih 20 minuta je bilo doista dobro. Svi zajedno smo radili dobar presing, pa imali dvije ili tri čiste šanse za pogodak no nismo zabili. Kada smo, pak, primili prvi gol a posebno drugi raspali smo se“, rekao je 33-godišnji vezni igrač podno stadiona u Elcheu.

Španjolska je ondje povela u 24. minuti a u 33. povisila na 2-0.

„Počeli smo tada igrati igru svatko za sebe, nismo pomagali jedan drugome, daleko smo stajali od igrača a protiv ovakve ekipe to je ubojstvo. Žalosno je reći, ali na kraju je i još dobro prošlo.“, istaknuo je Modrić.

Hrvatska je u utorak doživjela svoj najteži poraz ikada i to dva mjeseca nakon što je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji zadivila svijet osvojivši srebrnu medalju.

„Kasnije smo se tijekom utakmice ispuhali, vjerojatno još nismo svi u punom treningu, početak je sezone. Ali opet, bez obzira na to, nedopustivo je da ovako rasprodajemo ugled kojeg smo tako teško stekli“, napomenuo je najbolji igrač Svjetskog prvenstva. „Ako pristup nije onakav kakav je bio na Svjetskom prvenstvu teško možemo igrati protiv bilo kakve ekipe a pogotovo protiv ovakve“, dodao je Modrić.

U četvrtak su u prvoj utakmici nakon prvenstva bili remizirali 1-1 na gostovanju u Portugalu a onda poručili da moraju još bolje odigrati protiv Španjolske.

Modrić kaže da ih Španjolci, predvođeni novim izbornikom Luisom Enriqueom, nisu ničime iznenadili na terenu.

„Znali smo da su dobra ekipa, da igraju nogomet kakav su prikazali večeras. Protiv ovakve ekipe moraš biti kompaktan, moraš trčati, moraš se boriti a mi smo u ovom trenutku još daleko od naše najbolje forme. Dopustili smo im da lako igraju što su oni kažnjavali. Nedostaju nam i neki igrači što je također jako bitno jer mi smo ekipa koja nema toliko igrača kao što oni imaju“, rekao je Modrić.

„Htio bih naglasiti da pristup u svakoj utakmici mora biti drukčiji nego što je bio večeras, i to drugačiji u odnosu na ono što smo mi prikazali nakon tog prvog njihovog pogotka“, dodao je.

Hrvatska će idući mjesec na Rujevici odigrati drugu utakmicu Lige nacija protiv Engleske. Englezi su u subotu izgubili u Londonu s 1-2 od Španjolske.

„Engleska pred praznim tribinama, to nam je opet teška utakmica, ali ima još mjesec dana do nje. Moramo se dobro pripremiti, dignuti u formi kroz klubove koliko možemo, te izvući pouke iz ovog poraza. Ne smijemo si ovo dopuštati jer smo teškom mukom došli tu gdje jesmo pa to sada ovako lagano to rasprodavati. To nikako ne smijemo“, ponovio je kapetan stavši pred novinare.

Smatra da sada ne vrijedi žaliti za onime što se više ne može promijeniti nego da se potrebno okrenuti Engleskoj te budućim utakmicama.

„Moramo shvatiti da više ne možemo igrati ako ne dajemo sto posto svojih mogućnosti. Ako iz ovoga izvučemo pouku bit će dobro. A ja vjerujem da hoće. Najlakše je sada kritizirati i reći ništa ne valja“, rekao je Modrić.

„No nema smisla sada kukati jer ne može promijeniti ono što se dogodili. Potrebno je sada gledati prema naprijed. Moramo biti pozitivni. Siguran sam da će sve biti dobro te da se ovo više nikada neće ponoviti“, zaključio je.