JEDNA OBITELJ DRŽI NOGOMETNU REPREZENTACIJU! Nakon djeda i legendarnog oca, pogodak je postigao i on!

Reprezentacija koja je 2016. godine stigla do četvrtfinala Europskog prvenstva posljednjih godina nije na toj razini, ali Islanđani mogu biti sretni zbog blistave budućnosti njhovog nogometa.

Naime, za reprezentaciju Islanda svoj prvi pogodak postigao je Andri Gudjohnsen. Ne bi to bila neka vijest da Andri nije već treća generacija Gudjohnsena koji tresu mreže u dresu Islanda.

Andri je sin legendarnog nogometaša Eidura, najboljeg igrača u povijesti Islanda, a i prije njega za Island je nastupao Arnor, Andrijev djed i Eidurov otac.

Prekrasna priča bio je debi Eidura za Island. Naime, on je u igru ušao umjesto svog oca! Dogodilo se to 1996. na utakmici Estonije i Islanda. Bio je to prvi put u povijesti da sin mijenja oca, a kasnije je Eidur postao nogometna legenda. Nastupao je za brojne klubove, a najveći trag ostavio je u Chelseaju i Barceloni.

Obitelj Gudjohnsen i 25 godina kasnije može biti na miru. Andre, Eidurov sin, upisao je sovj prvi nastup za reprezentaciju protiv Rumunjske, a nekoliko dana kasnije je u remiju sa Sjevernom Makedonijom postigao i svoj prvijenac u dresu Islanda.

19-year-old Real Madrid forward Andri Gudjohnsen, the son of Eidur, has scored his first senior international goal for Iceland against North Macedonia! 🇮🇸 pic.twitter.com/sIbZE581l6

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) September 5, 2021