JEDAN OD NAJTUŽNIJIH DANA HAJDUKOVE POVIJESTI: Tribine su plakale, a onda je sve gorjelo…

Hajduk je u svojoj povijesti imao puno dana u kojima su se slavile pobjede, ali na današnji datum prije šest godina, splitski klub i Torcida pamte drugačiju, jako tužnu priču. Poslije padobranskog skoka, 2. travnja 2016. je u tragičnoj nesreći smrtno stradao Žan Ojdanić, veliki torcidaš, koji je svojom odanošću klubu zaslužio veliku počast nakon tragedije.

U prisjećanju na smrtno stradalog navijača, koji je bio i prvi predsjednik udruge Naš Hajduk, na tribinama se plakalo, ali bila je tu i bakljada njemu u čast. Na šestu godišnjicu Ojdanićeve pogibije, prisjećanje je videom i riječima donio Dalmatinski portal, pišući o jednom od najtužnijih dana u povijesti Hajduka.

Rijetki su imali takvu počast kakvu su tribine priredile smrtno stradalom velikom torcidašu, a njegova ostavština se pamti šest godina nakon tragedije u kojoj je izgubio život.

Tragedija koja je pogodila Hajduk i Torcidu je prije šest godina odjeknula i u reakcijama izvan Hrvatske. Mnogi su isticali koliko je preminuli torcidaš značio, a to je pokazao i navijački oproštaj koji se pamti.

Torcida Split pays respect to their dead member (Žan Ojdanić) with flares and a… https://t.co/NXUusDtTme pic.twitter.com/BJNNhGqd14

— The Cooligans (@SoccerCooligans) April 3, 2016