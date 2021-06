Izvor: Wochit/Photo by Manchester City FC via Getty Images

JEDAN OD NAJBOLJIH VEZNJAKA CITYJA TVRDI: ‘Belgijcu je velika guzica ključna za dobre igre!’

Autor: F.F

Jedan od najboljih belgijskih nogometaša u povijesti, Eden Hazard, prolazi kroz najteži nogometni period u životu. Otkako je stigao u Real muči se s ozljedama, ali i fizičkom spremom.

Hazard je u Real stigao iz Chelseaja za 115 milijuna eura prije dvije godine te je skupio svega 43 nastupa u svim natjecanjima te dodao pet pogodaka. Stalno se muči s ozljedama, ali i viškom kilograma.

Legendarni afrički nogometaš i jedan od ponajboljih veznjaka u povijesti Manchester Cityja Yaya Toure otkrio je kako taj faktor ne utječe negativno na igru belgijskog virtuoza.

Guzica je ključ

“Hazard je iznimno opasan igrač. U manje od pet sekundi on prima loptu prije nego ga protivnik napadne, sjećam se toga još dok sam igrao za City. Kada mu lopta dolazi, on osjeti suparnika te ga u posljednjem trenutku blokira guzicom. Tako odgurne protivnika i to se osjeti kao udarac! Kad na taj način stvori prostor između sebe i suparnika, može započeti svoj trk”, počeo je Yaya za The Athletic.

“Način na koji on kontrolira loptu nakon što te blokira guzicom te se zagradi i zaštiti loptu, način na koji se kreće u bilo kojem smjeru nakon toga je stvarno nevjerojatan. Stalno govore da ima viška kilograma i istina je da ne izgleda najbolje, ali njemu je velika guzica uvijek bila oružje u igri”, pojasnio je Toure.

Hazard za sada nema neku ključnu ulogu za Belgiju na Euru, ali svakako će biti od velike pomoći u ogledu s Portugalom u osmini finala.