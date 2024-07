Jedan od najboljih naglo nestao sa scene: ‘Bog je svima oprostio osim njemu’

Autor: Ivan Lukač

Argentinci imaju Maradonu, Brazilici Pelea, Hrvati Modrića, Nizozemci Cruyffa, a znate li tko je prvi u očima navijača Italije. Nije to ni Maldini ni Baresi ni Zoff. Nije tu ni nitko iz zlatne generacije 2006. poput Tottija, Del Piera ili Canavara. Navijačima azzura najveći igrač koji je ikad nosio njihov dres je čovjek koji je “umro” u njemu.

“Umro” je baš na današnji dan prije 30 godina u SAD-u. Naravno, glagol umro se tu odnosi figurativno jer Roberto Baggio je i danas živ, no postoji ona izreka da je Baggio tog dana prije 30 godina umro stojeći. Jer tako je zapravo izgledalo. Taj promašeni penal zapravo je ono što sve podsjeća na Baggia iako je njegova karijera puno veća od toga.

Proglašen je 1993. godine za najboljeg nogometaša svijeta u izboru FIFA-e, a njegov ‘konjski repić’ bio je prepoznatljiv simbol diljem kugle zemaljske. Bio je mađioničar s loptom u zemlji koja je oduvijek davala velike obrambene igrače. U zemlji gdje je Maradona bio broj jedan zbog svog stila pojavio se njihov Maradona. Baggio je bio zaigrani dječak s loptom.

Drugačiji od drugih

Karijeru je počeo u Vicenzi pa je nastavio u Fiorentini gdje je muku mučio s ozljedama. Bez obzira na njih postao je klupska ikona, no navijači mu nikada nisu oprostili odlazak u Juventus. U dresu talijanske reprezentacije ‘božanski konjski repić’ odigrao je 57 utakmica i postigao 27 golova. Bio je dio momčadi koja je završila treća na SP-u 1990. godine. U njemu i Paolu Maldiniju vidjeli su vođe nove generacije koja bi trebala donijeti novi naslov prvaka svijeta.

Svi su se nadali da je ta 1994. godina novog slavlja. Iako je imao problema s ozljedama uoči turnira Baggio je u SAD došao spreman. Odigrala je Italija grupnu fazu za zaborav. Izgubili su od Irske, jedva dobili Norvešku i remizirali s Meksikom. Međutim, u nokaut fazi se pojavila magija Roberta Baggia.

S 2:1 pala je Nigerija, a Baggio je zabio s tim da je drugi bio iz penala u produžetcima. Nakon toga bili su bolji od Španjolske s 2:1, a ponovno je Baggio zabio gol za pobjedu. U polufinalu ih je čekao genijalac na razini Baggia, Stoičkov i njegova Bugarska. Slavila je Italija s 2:1, a upravo je Baggio postigao oba gola i osigurao finale protiv Brazila. Finale koje će mu obilježiti karijeru.









Samo finale u 120 minuta nije ponudilo puno uzbuđenja. Penali koji su možda i najpoznatiji u povijesti nogometa. Njihovo izvođenje otvorili su Talijani, i to odmah promašajem legendarnog Franca Baresija. Prvi su promašili i Brazilci i bilo je 2:2 do četvrte serije kada Talijani ponovno promašuju. Ovaj puta e Taffarel obranio udarac Danielea Massara, a kapetan Dunga doveo Brazil na korak do trofeja.

Jedino što je Talijane moglo održati na životu je gol Baggia. Nepogrešivog miljenika nacije koji svojim golom dao nadu da se puca i dalje. Baggio se zaletio, pucao i poslao loptu preko gola. Stadion je utihnuo na sekundu. Možda čak i cijeli svijet. Najbolji igrač svijeta loptu je poslao nebu pod oblake. Ta sekunda kada on gleda u pod, a Brazilci još ne shvaćaju što se događa dok lopta i dalje leti zrakom trajala je vječno.

Zanimljivo je kako nitko ne pamti prethodna dva promašaja pa ni to da je Baggio i zabio Brazil bi imao penal za pobjedu. No to je okrutnost nogometa i same ljudske psihe. Postao je grafit u Rimu na kojem je pisalo: “Bog prašta svim osim Baggiu.” Nije baš tako bilo jer Talijani su mu brzo sve oprostili (iako se i nemaju za što ljutiti), ali on sam sebi nikada nije.

Igračka karijera duga 22 godine ostavila je zdravstvene posljedice na Baggia. Bolovi u nogama su prejaki i postoji veliki strah od nove ozljede. “Nije ograo nogomet otkako je u mirovini. Čak i kada se s nama igra na dvorištu, odustane nakon drugog driblinga i boji se da se opet ne ozlijedi. Ne znam što bih dala da ga vidim na terenu novih 90 minuta. Nedostaje mi to uzbuđenje, da ga vidim kako trči prema golu, dribla, usporava i onda…gol! Kakvo je to bilo veselje, vrištali smo kao ludi. Jedina stvar koja me zaista boli je vidjeti ga uništenog u 57. godini”, prisjetila se Baggiova kćerka Valentina.

A Baggio danas živi mirnim seoskim životom. “Cijepam drva, vozim traktor i navečer sam jako umoran, toliko da se čak i onesvijestim od umora”, rekao je Baggio, koji danas ne želi nikakvu pozornost, žudi za mirom, tišinom, a vozi 40 godina star model Fiata.

U jednom intervju se prisjetio tog trenutka: “Još uvijek si ne mogu oprostiti taj promašeni penal. Nema religije koja je bitnija od naslova svjetskog prvaka. Tog sam dana mogao počiniti samoubojstvo i ništa ne bih osjećao” zaključio je najbolji talijanski nogometaš svih vremena.