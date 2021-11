JEDAN OD DVOJICE VELIKANA NEĆE NA SP! Evo kakvu su katastrofu izbjegli Vatreni, a još nam i paše

Autor: G.I.Š.

Kuglice na izvlačenju u Ženevi poslale su 12 timova u tri grupe u kojima će po četiri reprezentacije igrati polufinalne i finalne utakmice, a samo će pobjednik svake ići u Katar 2023. godine.

Kako to obično biva kuglice su i ovaj put “učinile svoje” i spojile su Italiju i Portugal, što znači jedan od ta dva velikana europskog nogometa neće na SP.

Kada se pogledaju skupine, pa onda polufinala i finala, stvarno smo sretni što su Vatreni uz pomoć Fjodora Kudrjašova ostvarili direktan plasman u Katar.

Bit će zahtjevno

Tako je u skupini A ždrijeb spojio Škotsku i Ukrajinu, Wales i Austriju, skupina B je skoro slavenska, te je čine Rusija i Poljska, Švedska i Češka, dok je skupina C spojila Italiju i S.Makedoniju, Portugal i Tursku.

U polufinalu se igra jedan susret koji je na programu 24. ožujka 2022. godine, a finalne utakmice za odlazak u Katar zakazane su za 29. ožujak i njihovo domaćinstvo bit će odlučeno naknadnim ždrijebom.

Podsjetimo, iz Europe su plasman u Katar ranije osigurali: Njemačka, Danska, Francuska, Belgija, Španjolska, Engleska, Švicarska, Nizozemska, Hrvatska i Srbija.

Vatrenima paše takav ždrijeb









Vatreni su trenutačno 15. reprezentacija svijeta po FIFA-inoj ljestvici, što bi im trebalo donijeti drugu jakosnu skupinu na ždrijebu skupina SP-a, koji će se održati 1. travnja.

Zadnje mjesto u drugom potu trenutačno načelno drži 16-plasirana Kolumbija, a izostanak Italije ili Portugala vodi nas korak bliže tome da u drugoj jakosnoj skupini, gdje bi trebali biti po sadašnjem plasmanu, i ostanemo.

Još se ne zna koji renking će FIFA uzeti kao mjerodavan za određivanje jakosnih grupa. Ako to bude onaj nakon svih odigranih utakmica u ožujku, Vatrene bi nizom pobjeda mogli preskočiti Kolumbijci ili Urugvajci, što bi značilo treću jakosnu grupu. Na ruku Hrvatskoj ide i potencijalna odluka da sve reprezentacije koje izbore SP kroz dodatno doigravanje idu u četvrti šešir, no to je još neizvjesno.