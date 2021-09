JEDAN ČOVJEK JOŠ UVIJEK NE ZNA DA JE MARADONA UMRO! Bio mu je kao sin kojeg nikad nije imao, a ne zna tužnu vijest

Jedan od najvećih nogometaša u povijesti, Diego Armando Maradona, preminuo je u snu od zatajenja srca, čije je posljedica bio akutni edem pluća. Preminuo je u 60. godini 25. studenog prošle godine.

Iako je prošlo gotovo godinu dana, za Maradoninu smrt još uvijek nije saznao Carlos Bilardo, 83-godišnji bivši izbornik Argentine. Bilardo je vodio Argentinu na Svjetskom prvenstvu 1986. godine, kada su predvođeni ‘Malim Zelenim’ osvojili svjetsko zlato.

Bilardo često pita kako je Maradona, ali mu njegovi bližnji ne žele reći da je umro.

Naime, Bilardovo zdrastveno stanje užasno je komplicirano te njegova obitelj smatra da ne smije čuti nijednu šokantnu vijest. Bilardo boluje od Hakim-Adamsovog sindorma, neurodegenerativne bolesti koja je neizlječiva i iscrpljujuća koja vode do progresivne degenracije i/ili odumiranje živčanih stanica.

Zbog te bolesti dolazi do poteškoća s kretanjem ili mentalnim funkcijama. Bilardov brat, Jorge, tvrdi kako će Carlos uskoro saznati tužne vijesti.

They will inform Carlos Bilardo about the death of Maradona and his family has already decided the most appropriate method, Diego still does not know, Ruggeri, Burruchaga, so that they tell him the death of Maradona. pic.twitter.com/XqHEhOKZxQ

