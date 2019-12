Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images

JE LI TO MOGUĆE? PREDSJEDNIK UEFA-e O VARU: ‘Ovo je kaos koji mora stati, pa nitko se više ne veseli golovima!’

Nešto se događa u Uefi, dočim njen predsjednik, Slovenac Aleksandar Čeferin – negativno priča o VAR tehnologiji koja tako uzburkava duhove širom europskih nogometnih terena.

Vrhunska tehnologija opet, i uvijek će, ovisiti o ljudskom faktoru. Napose je tako i s videotehnologijom u nogometu (VAR) koja se tako već mnogima zamjerila, Dinamu, pa i hrvatskoj reprezentaciji u finalu lanjske smotre. Jer, unatoč suvremenim pomagalima, kamerama iz svih kutova, opet odluku donosi čovjek. Ili taj isti čovjek, a ovdje je riječ o nogometnom sucu, odluku uopće ne donosi.

Štoviše, misao vodilja za VAR tehnologiju i za videoocijenjivanja odluka pomoćnih sudaca jest ta što manje miješanja u igru uz što veći pozitivan učinak. Cilj VAR-a jest zaustaviti jasne i očite pogreške te skrenuti pozornost na važne situacije koje je sudac propustio. VAR tehnologija namijenjena je da se koristi isključivo u trenucima koji mogu promijeniti utakmicu, a to su golovi, kazneni udarci, dosuđeni crveni kartoni ili neprimijećeni incidenti za crvene kartone te situacije zamjene identiteta.

Naposljetku, i Slovenac Čeferin, čelni čovjek Uefe ima primjedbe kakoto sve skupa izgleda:

“Moramo realno pogledati situaciju, ako imate velik nos, danas završite u zaleđu. Sotga, sam predložo da ne prekidaju napadi i ne poništavaju golovi zbog minimalnog zaleđa od 10-20 centimetara”.

Objašnjava Čeferin i sljedeće poteze i što se već činilo.

“Morate znate da smo nedavno u Nyonu imali sastanak s najboljim trenerima svijeta. Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti i Zinedine Zidane bili su tu. Predstavnik sudaca Roberto Rossetti je prikazao jedno igranje rukom i pitao je li to bio jedanaesterac. Pola prostorije je reklo da je, pola da nije. Recite mi točno kako glasi to pravilo. Ništa o njemu ne znamo!”

Čeferin zaključuje:

“Nije dobro što se VAR tehnologija od natjecnaja do natjecnaja, od lige do lige koristi na različite načine. Pogledajte Englesku… Tamo se neke stvari ni ne provjeravaju. S druge strane, u Italiji gledaju situacije po pola sata. Velika je zbrka. Ne sviđa mi se sve to. Pomoćni suci više uopće ne dižu zastavicu, samo čekaju, čekaju i čekaju. Nogometaši se više ne vesele golovima, i oni čekaju da vide što će VAR reći.”