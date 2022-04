JE LI TO KRAJ ZA ZLATANA? Izgleda kako koljeno ne može više

Milan je sinoć kiksao protiv Torina Ivana Jurića odigravši 0:0 i tako prosuo važne bodove u borbi za ostanak. Sinoć je talijanski velikan igrao bez Zlatana Ibrahimovića.

Švedski veteran ima velikih problema s ozljedma te se piše da je bliže mirovini nego novom ugovoru s Milanom. Ibrahimović je nedavno izjavio da će u mirovinu nakon što osvoji trofej s Milanom, ali je očito da ga tijelo ne sluša kao nekad.

Upravo je koljeno najveći problem te je pitanje hoće li do kraja sezone odigrati ijedan susret. Moguće da je susret protiv Bologne bio njegov zadnji u karijeri.

Ove sezone skupio je 23 nastupa i postigao 8 golova. Karijeru je započeo prije 23 godine u Malmou, a nastupao je za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United te LA Galaxy prije povratka u Milan.

Za Švedsku je nasupio 121 put te postigao rekordna 62 gola.

