JE LI TO KRAJ JEDNE VELIKE KARIJERE? Operacija koljena bila je neminovna

Zlatan Ibrahimović odveo je svoj Milan do naslova prvaka nakon 11. godina, a Ibro je u taj uspjeh utkao 23 nastupa i osam golova, ali je bio neizostavan u poticanju suigrača da daju sve od sebe za ovaj scudetto.

Ibrahimović je ovu sezonu imao velikih problema sa svojim lijevim koljenom koje je već pretrpjelo niz operacija, a pred kraj sezone stizale su i vijesti kako igra u velikim bolovima.

Tako su danas iz Milana objavili kako je Zlatan podvrgnut novoj operaciji kako bi se riješila nestabilnost zbog ranijeg zahvata na prednjim križnim ligamentima.

Duga pauza

Kako se predviđa Ibrahimović će nakon operacije pauzirati između sedam i osam mjeseci, a svi se pitaju hoće li legendarni napadač nakon toga na teren ili će završiti veliku karijeru.

