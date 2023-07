Je li Romano uništio transfer Gvardiolu? Objavio informaciju koja je razbjesnila Nijemce

Zlatko Dalić uvijek je znao poludjeti na novinare, kada bi prije utakmice hrvatske reprezentacije sastavljali momčad i tražili provjerene informacije o stanju igrača pred neki susret.

Jedan takav potez, odavanje tajne zbog ekskluzive, možda će na kraju spriječiti transfer Joška Gvardiola iz Red Bull Leipziga u Manchester City.

Kako smo već pisali, Fabrizio Romano, koji je inače pouzdan izvor oko transfera, najavio je prelazak Gvardiola u Manchester City i dodao kako Hrvat samo treba proći liječničke preglede, koji su već započeli i da je Joško sve dogovorio s ‘Građanima’.

No nakon te ‘ekskluzive’ transfer Gvardiola nije se pomaknuo s mjesta, a i sam Romano je u svojem sljedećem postu napisao kako je negdje zapelo.

EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig 🔵🇭🇷

🚨 Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.

Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023