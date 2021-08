JE LI OVO ZNAK DA BAŠ ON DOLAZI U DINAMO? Jednim potezom je otkrio dolazi li na Maksimir

Dinamo već neko vrijeme traga za pojačanjem u zadnjoj liniji, a nakon ozljeda Lauritsena i Perića, Krznaru hitno treba stoper. Čini se da su pronašli igrača kojeg žele dovesti.

Riječ je o Eriku Sviatchenku, Dancu ukrajinskih korijena koji nastupa za Midtjylland. Sviatchenko je svoju karijeru započeo upravo u tom klubu, a 2016. godine prešao je u Celtic za 2,5 milijuna eura.

Nakon dvije sezone u Škotskoj za 1,1 milijun eura vratio se u Midtjylland, gdje je sada i kapetan momčadi.

Već se neko vrijeme piše o tome kako je Dinamo zainteresiran za njegove usluge, no danski klub nije htio prodati svog kapetana. Kada se činilo da je sve gotovo, a u kontekstu Dinamova pojačanja počeo se javljati Maxime Le Merchand, došlo je do novog zaokreta u cijeloj sagi.

Danac je zapratio Dinamo na Instagramu i ponovno pokrenuo lavinu glasina. Krznar je uoči Sheriffa rekao da će pojačanje stići za dan, dva, a čini se kako bi to upravo mogao biti Sviatchenko. Stoper je nastupio i za reprezentaciju Danske u pet navrata te je postigao jedan pogodak.

Erik Sviatchenko has recently been linked with Dinamo Zagreb, and he has started following the Croatian club on Instagram. He has stated, that he is interested in trying something new, so this will be exciting to follow.#transferdk #transfers #sldk pic.twitter.com/bpwYz82LpA

— Danish Football (@DanishFootball0) August 25, 2021