JE LI OVO ŠANSA ZA DINAMO U EUROPI?! Loše vijesti za West Ham ususret srazu s hrvatskim prvakom!

Ovog četvrtka Dinamo će odigrati posljednji susret skupine H u Europa ligi, a putuju u London gdje ih čeka West Ham. Dinamo bi pobjedom prezimio u Europa ligi, a ukoliko ne ostvare pozitivan rezultat, svoju će sezonu nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Dobre za Dinamo, a loše vijesti za West Ham što će u Zagreb putovati bez dva ozlijeđena prvotimca. Naime, posljednji susret skupina neće igrati Kurt Zouma i Ben Johnson.

Dvojac se ozlijedio u gradskom derbiju protiv Chelseaja u kojem je West Ham slavio 3:2. Obojica imaju problema s tetivama, Johnson je iz igre izašao na poluvremenu zbog zatezanja iste, dok je Zouma napustio igru u 71. minuti.

Zouma je ovog ljeta stigao u West Ham i to upravo iz Chelseaja te je standardni član obrane ‘Čekićara’. West Ham je objavio da već rade na ‘krpanju’ ozljede, ali nije pisao koliko će Francuz izbivati s terena.

We can confirm that Kurt Zouma sustained a hamstring tendon injury during Saturday’s win over Chelsea.

Ben Johnson has also started his rehabilitation after suffering a low-grade hamstring strain.

Best of luck with your recoveries, Ben & @KurtZouma! 👊⚒

