JE LI ODZVONILO ZAGREBU? ‘Ne želimo više čekati da grad reagira’, priča se o novom rješenju

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Budućnost stadiona na Maksimiru je već dugo teška tema kojoj se traži rješenje, no traje i jedna druga priča koja je također važna za hrvatski nogomet. Razmatra se koje je najbolje rješenje za smještaj kampa Hrvatskog nogometnog saveza, s opcijom da to bude Zagrebello u Veslačkoj ulici, no s obzirom na to da stvari stoje, čeka se reakcija zbog koje je stigla i oštra poruka.

Uputio ju je Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, upozoravajući na to da istječe vrijeme ovom čekanju, u reakciji koju je donio Jutarnji list.

Prvi čovjek HNS-a traži pomake i dodaje da je vremena sve manje. Spomenuo je i drugu opciju koja se otvara, sa smještanjem kampa u Velikoj Gorici.





‘Dosta je bilo čekanja’

‘Dosta je bilo oklijevanja, idemo u projekt kampa. Ako Grad Zagreb do kraja godine ne riješi papirologiju Zagrebella, tražit ćemo drugu lokaciju. Mnogi nude zemljište, Velika Gorica bi nam sutra ustupila teren za kamp’, rekao je Kustić, a donosi Jutarnji list.

UEFA pružila podršku

U ovoj priči, HNS ima podršku Uefe, koju su uime krovne europske nogometne organizacije nedavno u Hvaru pružili predsjednik Aleksander Čeferin i hrvatska nogometna legenda Zvonimir Boban, važni Čeferinov suradnik.

S obzirom na podršku koju daje UEFA, tu je želja da se stvari napokon pokrenu, a ako to neće ići u Zagrebu, nove riječi prvog čovjeka HNS-a otkrivaju da je u igri opcija u Velikoj Gorici.

U međuvremenu, Marijan Kustić išao je pogledati kako to rade u hrvatskom susjedstvu, s kampom u Staroj Pazovi u Srbiji, a ondje je bio oduševljen uvjetima ne samo za rad na terenu i u teretani, već i smještajem u luksuznom hotelu sa 60-ak soba, kako približava Jutarnji. Prvi čovjek HNS-a je i u tome vidio putokaz, a poruka koju je poslao otkrila je da se strpljenju bliži kraj.