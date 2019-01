JE LI NENAD BJELICA NEŠTO NAJBOLJE ŠTO SE MOGLO DOGODITI HRVATSKOM NOGOMETU? Jest! Imamo i dokaz

Sunce nikad slučajno nije izšlo u tri izjutra. Nije tako ni trener Dinama Nenad Bjelica sličajno dobio nagradu turskih nogometnih stručnjaka, i prestižnu i vrijednu za razvoj nogometne igre. Naime, trener Bjelica dobio je veliko priznanje od strane domaćina seminara u Turskoj gdje je s Dinamom na pripremama, od udruženja turskih trenera, nogometnog saveza Turske i UEFA-e, a to je nagrada Fifex-a za najboljeg stranog klupskog trenera Europe u 2018. godini.

Oni koji su na popetku njegovog mandata u Zagrebu sumnjali u Dinamovog trenera Nenada Bjelicu morati će mu priznati da ih je ugodno iznenadio. Današnji Dinamo postao je momčad s prepoznatljivim trenerskim rukopisom i došla je njon 49 godina prvi puta do europskog natjecanja u proljeće. Ne, nije Bjelica dobio nagradu samo zbog rezultata.

“Ovakve su konferencije jako lijepa stvar. Kad ste u ulozi učenika i profesora. Već desetak godina držim predavanja na konferencijama. Bio sam par puta i na našoj trenerskoj akademiji u Hrvatskoj tako da za mene ništa novo. Svakako lijepo iskustvo, u jednoj nogometno važnoj zemlji, ovo je velika stvar za mene. Okupilo se puno renomiranih trenerskih lica i sretan sam što sam dobio poziv za sudjelovanje. Nisam uopće očekivao ovu nagradu za najboljeg stranog trenera niti mislim da ja to jesam, ali poštujem njihovu odluku i sretan sam”, rekao je Bjelica nakon predavanja i dodjele nagrada.

Bjelica je s Dinamovim igračima napravio nešto silno bitno, napose bitno u okrutnom nogometnom kapitalizmu. On je osim rezultata svim svojim igračima podigao tržišnu vrijednost. Malo tko je to očekivao, no gledajući kako je igra plave momčadi napredovala iz tjedna u tjedan svakome mora biti jasno da Bjelica na treningu radi fini posao… I što se događa?

Igrač Dinama koji je vrijedio, nazovimo to tako, dvije mjerne jedinice danas vrijedi barem pet istih. Onaj koji je vrijedio pet mjernih jedinica danas košta barem desetak istih. A onaj koji je posjedovao 15 valuta danas sto 30-40. Klub će s Bjeličinim radom neminovno zaraditi, osvojiti zacijelo još jedan ili dva domaća trofeja, uspjeh će biti umalo veličanstven. Pogotovo jer je Bjelica sam sklapao i slagao momčad. Od igrača koje je prije trenirao i poznavao. Imao je, dakle, viziju.

Nenada Bjelicu, bivšeg reprezentativca, koji je igračku karijeru počeo u Osijeku, nastavio u Španjolskoj (Albacete, Betis, Las Palams), Njemačkoj (Kaiserslautern) i Austriji (Wacker, Karnten), da bi se kao trener doslovce usavršio Lustenauu, Karntenu i WAC-u, a pravi posao napravio u bečkoj Austriji s kojom je iz Lige prvaka svojevremeno eliminirao i Dinamo. Potom je radio sjajan posao u talijanskom drugoligašu Speziji, da bi prije Dinama bio u poljskom Lechu, istina u borbi za naslov prvaka, ali nije uspio.

Kako je Bjelica dobio priznanja od Turaka? On je na izvrsnom engleskom jeziku održao jednosatno predavanje na temu kontranapada, a uz opširnu teoriju pojasnio je ideju kontranapada na konkretnim primjerima igre i akcija Dinama, i to posebno u UEFA natjecanjima ove sezone, kvalifikacijama za Ligu prvaka i grupnoj fazi Europa lige. Sve je to popratio i sa kvalitetnim video snimkama.

Nakon što je ostvario jedan od povijesnih uspjeha s Dinamom, nakon 49 godina osigurao proljeće u Europi uz sjajnu momčad koju Dinamo ima, i dobio priznanja Sportskog saveza Grada Zagreba za najboljeg nogometnog trenera 2018. godina, i ova je nagrada dodatni uspjeh i ogromno priznanje europskih stručnjaka i organizacija za njegov rad.

Moramo i s naše strane nešto istaknuti. Bjelica ima i određenu prednost ispred svojih prethodnika u Dinamu, posve samostalan rad. U svlačionicu mu ne ulazi siva eminencija hrvatskog nogometa, čovjek koji više voli ući u svlačionicu trenera nego popiti jutarnju kavu. Samostalan u svom rada može se posvetiti trudu što nas neminovno vodi do zaključka kako je hrvatski nogomet uspješan unatoč sivoj eminenciji hrvatskog nogometa, a ne zbog njega. Htio to netko priznati ili ne.

Nije ovo pošto-poto kritika Zdravka Mamića, prije je to zaključak kako se treneri moraju ostaviti na miru, kako bi struka iznjedrila svoju kvalitetu. Isto se tiče Hajduka, gdje je struka zanemarena na račun makinacija s upravom, a nogomet je još uvijek samo igra, najpopularnija na svijetu, gdje jedan trener mora „prevariti„ drugoga. Znanjem načešće! I pogledajte sve trenere u Hajduku. Koji je trener uopće povećao cijenu svog igrača, barem s dvije na tri mjerne jedinice? Što je danas zapravo i posao svkaog trenera, da podigne vrijednost svojih igrača, da pod njim napreduju, a ne nazaduju.