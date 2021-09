JE LI MOGUĆE DA NIJE PROŠAO KROZ DINAMOVE RUKE? Kupio ga Bayern, a Dinamo nije bio zainteresiran za dragulja hrvatskog nogometa?

Transfer 16-godišnjeg hrvatskog dragulja i jednog od najvećih talenata našeg nogometa, Lovre Zvonareka, jedna je od glavnih tema u sportkskim krugovim. Zvonarek je potpisao za velikana svjetskog nogometa, Bayern, u transferu čija bi vrijednost mogla narasti i do pet milijuna eura.

Time bi postao jedan od najskupljih tinejdžera u povijesti hrvatskog nogometa, ali i najskuplje pojačanje Bayerna kada su u pitanju igrači mlađi od 18 godina. Zvonarek će do kraja sezone ostati na posudbi u Slaven Belupu gdje će ‘brusiti’ svoj zanat do dolaska u Njemačku.

Postat će tako sedmi Hrvat u Bayernu, a prvi koji je tamo došao diretkno iz HNL-a. Prije njega su za bavarskog velikana nastupali braća Kovač, Ivica Olić, Danijel Pranjić, Mario Mandžukić i posljedniji koji je nosio crveni dres bio je Ivan Perišić.

Slično kako to radi Bayern u Njemačkoj, poznata je stvar da Dinamo kupuje najveće talente hrvatskog nogometa iz konkurencije u HNL-u, pa se postavlja pitanje kako je Dinamo propustio dovesti jednog od najtalentiranijih Hrvata? Rijetko koji mladić iz Hrvatske odbija zaigrati za Dinamo jer tamo ipak dobiva sve: sjajne uvjete i financije, priliku za igrati u najjačim utakmicama, kao i šansu za prodaju u veći i jači europski klub. Igrači to rijetko odbijaju, kao i njhove obitelji ako se radi o igračima mlađim od 18 godina.

🔴⚪ Talented youngster Lovro #Zvonarek will join FC Bayern on 1st July 2022 from Croatian first-division side Slaven Belupo. The 16-year-old attacking midfielder has signed on a long-term deal.

See you soon, Lovro! 👋#MiaSanMia pic.twitter.com/NbYRmnNNmE

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 10, 2021