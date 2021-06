JE LI DALIĆ ZAKASNIO S POPULARNIM NAPADAČEM? ‘Klasni igrač, ali ništa još nije napravio!’

Autor: J.Č

Hrvatska reprezentacija nije bajno krenula na Europskom prvenstvu, s jednim bodom, blizu je ispadanja, a to će se i dogoditi ako večeras ne padne Škotska. Hrvatska je za vrijeme velikog natjecanja poznata po tome da dobije uz Dalića, još četiri milijuna izbornika.

Pošto smo krenuli vrlo neuvjerljivo, naravno da se traže prvi krivci. Pošteđen negativnih kritika nije ostao Bruno Petković, prvi napadač Dinama.

Najviše mu se za zamjerku uzima činjenica da on nije klasični napadač te da on prilazi po loptu i razigrava suigrače, a ne boravi u šesnaestercu i ne zabija.

Slaže se s izbornikom

“Ja se slažem s izbornikom. Ako je centralna špica, onda mora biti u kaznenom prostoru. On je igrač koji voli imati loptu, prići po nju, asistirati. Međutim, Hrvatska ima dosta odličnih igrača koji su sposobni donijeti loptu i asistirati. Ne treba tu Bruno, ipak sve zavisi od sustava igre. Petković protiv Škota, ako će igrati, mora biti u šesnaestercu. Ako je napadač, mora biti gladan gola, a on do sada to nije bio”, izjavio je Tomo Erceg za Sportske Novosti.

Je li kasno za prilagodbu?

Dalić je o ‘Petkovićevom paradoksu’ trebao razmišljati prije, odnosno trebao je rješenje tražiti puno prije. Liga Nacija je bila savršena prilika za to, pa i ovih nekoliko prijateljskih utakmica prije samog natjecanja.

Petković kao što smo naglasili, voli dolaziti po loptu te imati ju u nogama, no ako Hrvatska napada preko krila ili bokova što će vjerovatno i biti slučaj, onda nam je potreban u šesnaestercu.

Zbog toga je nedorečen, “ni na nebu ni na zemlji”. Hoće li Petković početi večeras ili će opet čekati priliku s klupe? Jesmo li trebali Petkovića puno ranije ukomponirati u sistem naše igre? Je li sada prekasno?