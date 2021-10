JE LI DALIĆ RIJEŠIO NAJVEĆI PROBLEM? Evo mogućeg sastava Hrvatske za važne utakmice!

Autor: F.F

Već tjednima se priča o tome kako će izbornik Zlatko Dalić posložiti kockice u obrani Vatrenih. Puno je ozljeda i igrača van forme pa je upitno za koga će se Dalić odlučiti u utakmici s Ciprom.

Nije tajna da Hrvatska ‘voli’ imati problema s reprezentacijama koje nam ne bi trebale zadavati previše problema. Unaprijed upisana tri boda često su veliki problem za Hrvatsku, što smo vidjeli i u Rijeci gdje su Vatreni s minimalnom prednošću bili bolji od Ciprana.

Dalić je uoči listopadskog kvalifikacijskog ciklusa imao puno upitnika iznad glave, ali jedna stvar je bila jasna.

Kapetan se vratio

Luka Modrić se oporavio od ozljede i vezni red bi trebao biti riješen – Marcelo Brozović, Mateo Kovačić i Luka Modrić su nositelji Hrvatske i naš najjači adut te usprkos dobroj utakmici Pašalića protiv Slovenije, prednost bi trebao dobiti ovaj trojac. Broz i Kova su standardni u Interu, to jest Chelseaju, te su obojica napravili i iskorak u igri, pogotovo to vrijedi za Matea koji je u novu sezonu krenuo na do sad neviđenoj razini.

Vatreni bi trebali istrčati u 4-3-3 formaciji ili eventualno 4-2-3-1 s nešto isturenijim kapetanom. Jedno krilo rezervirano je za Ivana Perišića, a u prvoj momčadi možemo očekivati i Andreja Kramarića, pitanje je samo hoće li to biti u vrhu napada ili na desnom krilu. Vjerojatno će to biti u napadu dok bi na desnom krilu mogao zaigrati Brekalo, isključivo jer se Vlašić još uvijek traži u West Hamu dok je Josip odigrao nekoliko dobrih utakmica u Torinu. Postoji opcija s Livajom u vrhu napada, a tada bi Krama najvjerojatnije zauzeo poziciju desnog krila.

Obrana je bila pod najvećim upitnicima; Lovrena nema jer još uvijek nije spreman te nije odigroa ni jednu utakmicu za Zenit ove sezone, dok se Vida vratio proteklog vikenda te odigrao prvu utakmicu za Bešiktaš. Ono što je sigurno, Joško Gvardiol kreće kao stoper i to po prvi puta za reprezentaciju. U Leipzigu je sezonu počeo na lijevom boku, ali promjenom formacije vratio se na svoju ‘originalnu’ poziciju. Na bokovima bi mu društvo trebali praviti ‘Nijemci’ – Josip Stanišić (ozljeda Juranovića) i Borna Sosa, dok je pozicija drugog stopera pod upitnikom. Dalić bi mogao čuvati Vidu za Slovačku pa bi od prve minute krenuo Duje Ćaleta Car, a valja dodati kako je pretpoziv dobio i Marin Pongračić.

Izbor vratara ne bi trebao iznenaditi, Ivušić je ozlijeđen, a Livaković se podigao u formi.

Moguća postava Hrvatske:









Livaković – Stanišić, Ćaleta Car (Vida), Gvardiol, Sosa – Brozović, Kovačić – Perišić, Modrić, Brekalo (Vlašić) – Kramarić (Livaja)