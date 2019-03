JAVIO SE VELIKAN: Evo što kaže o rivalstvu Messija i CR7: ‘Trebao je jedan dodir…’

Autor: Dnevno.hr

Cijeli svijet još jednom je u utorak navečer ostao zapanjen prikazanom čarolijom koju je na Juventusovu stadionu prosuo Cristiano Ronaldo. Zabio je tri pogotka, stao na ukupnih 127 golova u Ligi prvaka u kojoj je već odavno najbolji strijelac u povijesti.

Ne samo da je novim, osmim hat-trickom u Ligi prvaka napisao još jednu zlatnu stranicu svoje karijere, već se i njegov Juventus zbog toga plasirao u četvrtfinale ovosezonskog izdanja najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. I to nakon što je “Stara dama” u prvoj utakmici poražena s 2:0 od madridskog Atletica.

CR7 je jučer još jednom razbio sve mitove o nesalomljivoj obrani Colchonerosa zabivši im još tri komada.

Poruku mu je putem medija poslao i veliki Diego Armando Maradona. Evo što je jedna legenda rekla o drugoj…

“Postoje igrači koje je dodirnuo magični štapić i takvi će vam odjednom izvaditi zeca iz šešira. To vam je Leo Messi zbog kojeg smo ponosni što je Argentinac. Drugi je životinja, to je Ronaldo, čista moć, a izgleda kako je i on sada čarobnjak. Pa čovjek je rekao da će zabiti tri gola i gle – zabio ih je”, prenosi Marca reakciju legendarnog Diega Maradone na predstavu Ronalda.