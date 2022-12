JAVIO SE OLMO I ČESTITAO VATRENOM! Na hrvatskom napisao: ‘Bravo brate. Samo nastavi!’

Autor: Dnevno GIŠ

Jedno kratko vrijeme trajala je nada kako bi tadašnji dragulj Dinama Dani Olmo mogao zaigrati za Vatrene, ali Furija nije napravila istu grešku kao Barcelona i na kraju Dani je postao standardan u udarnih 11. Španjolske.

Skoro u isto vrijeme stasali su Olmo i njegov suigrač i prijatelj Joško Gvardiol u Dinamu, a onda je Dani dočekao Joška u RB Leipzigu, u kojem su obojica nastavili uspješne karijere.

Olmo i Furija ispali su baš od Maroka u osmini finala na penale, a nakon gola Gvardiola oglasio se Dani Olmo na svojem Instagramu i uputio je poruku Jošku na hrvatskom.





Tugas berat udah menanti Eberl di RB Leipzig, yaitu mastiin perpanjangan kontrak Dani Olmo dan Josko Gvardiol Soal Nkunku dan Laimer ia udah pesimis bisa bikin keduanya bertahan pic.twitter.com/ScdATUbiox — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) December 9, 2022

Bravo brate

“Bravo, brate. Samo nastavi”, a nastavit će zajedno još barem do ljeta 2023. godina, kada pretpostavljamo da će obojica naći nove i izdašne angažmane.

Gvardiol je odigrao skoro pa savršeno Svjetsko prvenstvo, odličan je bio i u utakmici za broncu u kojoj je četiri puta otklonio opasnost i presjekao tri lopte, a golom za vodstvo Hrvatske od 1:0 postao je najmlađi igrač koji je zabio za Vatrene na Svjetskim prvenstvima.

Josko Gvardiol stocks are through the roof 📈 pic.twitter.com/7bG5MgSXCx





— GOAL (@goal) December 17, 2022

FIFA je Joška proglasila igračem utakmice za treće mjesto, to je Gvardiolu prva utakmica na kojoj je proglašen ‘Man of the match’, a nakon SP-a za mladim 20-godišnjakom zavladala je prva pomama među top klubovima svijeta.