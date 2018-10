JAVIO SE ČUDOTVORAC DINAMA! Bjelica objasnio kako je preokrenuo Spartak: ‘To je bio ključ’!

Dinamo je stigao na korak od proljeća u Europi, koje zagrebačka publika čeka već 48 godina. U utakmici trećeg kola skupine D Europske lige, Dinamo je u Slovačkoj pobijedio Spartak s 2:1 i zasjeo na prvo mjesto ljestvice s maksimalnih devet bodova.

Slovaci su bili do sada najopasniji protivnik i držali su Modre dosta dugo u neizvjesnosti svojim brzim kontrama i kompaktnim blokom, ali na kraju je Bjeličina momčad ipak pokazala klasu i preokrenula nepovoljan rezultat u pobjedu.

Kako je Dinamo uspio preokrenuti, objasnio je Bjelica.

”Moram biti zadovoljan s tri boda i igrom ekipe. Posebno drugi dio utakmice. U prvom dijelu igrali smo previše duge lopte i na poluvremenu smo si rekli da moramo promijeniti igru, probati po bokovima. To je bio ključ. Zabili smo dva gola, imali par odličnih situacija i zadovoljan sam slikom igre i igrača. Zadovoljan sam time u sve tri utakmice do sada. Ovisimo samo o sebi i gledamo samo sebe. Imamo sad sve preduvjete da na Maksimiru osiguramo proljeće u Europi, i to pred našim navijačima”, rekao je Bjelica nakon pobjede u Trnavi.