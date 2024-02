Jarni žestoko odgovorio Petkoviću: ‘Bruno, ma ja ti nisam povodljiv, samo sam iskren’

Nije prošlo ni 24 sata, ali sukob na relaciji Robert Jarni i Bruno Petković i dalje je glavna tema u Hrvatskoj. Jarnijeva izjava za Večernji list gdje je rekao da će navijati za Real Betis protiv Dinama je jako naljutila legendu i kapetana Dinama, Brunu Petkovića:

“Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun” rekao je na press konferenciji.

Jarni je do današnjeg jutra bio na funkciji izbornika u17 reprezentacije, ali je HNS danas objavio da legendarni bek reprezentacije danas smijenjen s te funkcije.

Da se malo potrudio…’

HNS je napisao: “HNS je vrlo jasnog stava da za sve hrvatske izbornike vrijede viši standardi te da je neprimjereno, nepoželjno i nedopustivo da osoba na čelu jedne hrvatske reprezentacije otvoreno navija protiv bilo kojeg hrvatskog kluba u europskom natjecanju. Promicanje zajedništva unutar hrvatske nogometne obitelji uvjet je bez kojeg se ne može uspješno voditi neka hrvatska selekcija.”

Sada već bivši izbornik u karijeri je igrao za Hajduk i za Betis u kojem je proveo tri godine. Jarni ispočetka nije htio ništa komentirati, ali nakon kratke šutnje za 24 sata je rekao što misli. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:









“Zar je moguće da nakon svih ovih godina doprinosa državi moram dokazivati svoje hrvatstvo na ovakav način? Ne trebam se opravdavati, ali čak ni bivše legende Dinama svojevremeno nisu navijale za Dinamo u europskim utakmicama, zašto bih trebao ja? Bio sam ponosan igrač splitskog Hajduka i Betisa, u kojima sam proveo jedne od najljepših perioda svoga života i u oba kluba sam se realizirao profesionalno i dobio ono najvažnije: iskreno poštovanje i ljubav navijača. To su emocije koje ljudsko biće s karakterom ne može i neće izbrisati.”

Zatim se osvrnuo na Petkovića: “Žao mi je što nekog vrijeđa moja iskrenost, ali to se u normalnim društvima zove stav, koji ni na koji način ne umanjuje moj profesionalni angažman i posvećenost našoj mladoj reprezentaciji. Nisam povodljiv tip i kad me se pita, iskreno kažem svoje mišljenje. S druge strane, Petkovićeva izjava pokazuje manjak kućnog odgoja te razinu komunikacije na koju se ne namjeravam spuštati. Možda da se malo više potrudio u svojoj karijeri pa i van Dinama iskusio neke uspjehe, igrajući za druge strane klubove, ne bi mu smetalo da postane “klaun”. HNS-u se zahvaljujem na angažmanu i ukazanom povjerenju, no mislio sam da živimo u demokratskoj državi koja pojedincu omogućuje slobodu govora, a ne da potiče površni i populistički mentalni sklop na temelju kojeg sam smjenjen sa dužnosti izbornika i to zbog svog mišljenja, a ne zbog svojih rezultata. Svojim momcima želim iskrenu sreću na nadolazećem Europskom prvenstvu.”