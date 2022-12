JAPANCIMA PORAZ NIJE U MENTALITETU: ‘Bit ćemo borbeni, spremni smo na 120 minuta borbe’

Sutra Hrvatsku u osmini finala čeka neugodna reprezentacija Japana, koja je uspjela osvojiti prvo mjesto u skupini sa Španjolskom i Njemačkom, koje je pobijedila i Costa Ricom, od koje je izgubila utakmicu.

Japan nije sigurno bio favorit za osvajanje skupine, po mnogima to su trebali biti Španjolci, za koje mnogi sumnjaju kako su namjerno izgubili od Japana kako bi izbjegli Brazil u četvrtini finala, koji će tamo vjerojatno čekati pobjednika sutrašnje utakmice.

Igrači iz ‘Zemlje izlazećeg sunca” poznati su po svojoj motoričkoj izdržljivosti, a ono što ih krasi i kao narod i kao reprezentaciju je činjenica da se nikad ne predaju i da poraz nije nešto što prihvaćaju lako u svojem mentalitetu.

Tako je i izbornik Japana Hajime Moriyasu na press konferenciji prije utakmice s Hrvatskom ponovio njihov stav, da idu na naslov svjetskih prvaka.

Spremni za 120 minuta borbe

“Veselim se utakmici, imali smo tri dana odmora, što je najvažnije. Igrači su mirni, stabilizirani. Očekujem tešku utakmicu, nadamo se da ćemo pokazati na terenu što su pokazivali na treninzima”, rekao je izbornik Japana pa nastavio:

“Moji igrači su fleksibilni i teško mi je odgovoriti o taktici i sastavu. Bit ćemo borbeni, spremni smo na 120 minuta borbe. Morat ćemo imati veći pritisak na suparnika. Morat ćemo biti agresivniji, naša namjera nije bila igrati defanzivno protiv Njemačke i Španjolske. Nije nam namjera niti sada. Hrvatska može igrati na različite načine, moramo biti spremni”, pa naglasio kako su proteklih godina najviše rasli u zajedništvu:

“Najviše smo napredovali u građenju zajedništva. Naši igrači su postali bolji, uvijek smo bili kompaktni, no to je sada još izraženije”.

The toughest group at this year's World Cup and Japan haven't just qualified, they've finished top!









Hajime Moriyasu becomes the first Asian manager to top the group at a World Cup. #ClearHeadBeFearless #grit #belief w/ @haircareclear pic.twitter.com/kfVa3JPMEY

— GOAL (@goal) December 3, 2022