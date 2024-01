Jakiroviću je daska nasapunana, a mogući nasljednik neće se svidjeti hajdukovcima

Pravi mali rat odvija se između Dinama i Hajduka, a sve je počelo dolaskom Josipa Brekala u Split, što je izazvalo pravi šok među navijačima Dinama, ali kako se čini modri se spremaju uzvratiti udarac.

Već je poznato kako Sergej Jakirović ne stoji dobro kao trener Dinama nakon poraza 0:3 od Lokomotive na Maksimiru, a niti pobjeda u Puli nije pojačala njegove šanse za ostanak, no srećom po modre Rijeka je pobijedila Hajduk na Poljudu pa bodovna razlika nije toliko velika, iznosi četiri boda uz zaostalu utakmicu protiv Varaždina.

Sergeju je jasno da ako želi ostati na klupi njegovi igrači ne smiju napraviti zapravo više niti jedan kiks do kraja prvenstva, a u slučaju da Jakirović opet podbaci, Dinamo je već naciljao novog trenera i to kojeg.

Valdas Dambrauskas is no longer a coach of Hajduk!!!!!!!!!! pic.twitter.com/CbeMQyA0he

— Everything About HNL (@AboutHnl) September 12, 2022