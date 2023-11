Jakirovića u Rijeci čuvali zaštitari, a drugog dinamovca uhvatile suze

Autor: Ivor Krapac

Napet je bio derbi na Rujevici u kojem su Rijeka i Dinamo u 15. kolu SuperSport HNL-a odigrali 2:2, a napeto je bilo i zbog dočeka domaćih navijača za Sergeja Jakirovića zbog toga što je rano ove sezone napustio Rijeku i otišao na klupu Dinama.

Opisujući taj potez, Jakirović je prije derbija govorio da se u tom potezu spominje samo riječka strana priče, a ne i ona njegova, ali s riječke strane, nije bilo oprosta zbog odlaska koji smatraju bijegom i izdajom. U takvoj atmosferi, trenera Dinama je u Rijeci čuvalo 10 zaštitara, kako se ne bi dogodilo ništa što bi izašlo iz okvira samo vrijeđanja, a tog vrijeđanja bilo je puno.





Između ostalog, Jakiroviću su bile upućene i riječi koje bi Rijeke mogle stajati kazne. Moglo se čuti “Cigane, cigane”, a treneru Dinama su domaći posvetili i uvredu “Jakire pe*****o”, čime bi se mogao pozabaviti Alan Klakočer, disciplinski sudac hrvatskog prvenstva.

Nije odgovorio na uvrede

Bilo je i igrokaza s bacanjem lažnih dolara na teren, s Jakirovićevim likom i s porukom da je izdajnik iz “Sjedinjenih država Bosne i Hercegovine”, a na sve to, trener Dinama nije odgovarao tijekom utakmice. Nije bilo odgovora ni dok je pričao s novinarima nakon derbija na Rujevici.

“Bilo je dobro, ja sam ponosan na sav posao koji sam ovdje napravio, no život je takav. Nogometni kruh je takav, svatko ima pravo na svoje mišljenje, nikome ništa ne zamjeram i meni je sve to okej. Ja se jednostavno time ne mogu opterećivati, bilo mi je važno da me momčad prati. Čudno je zato što si na lijevoj strani, to je sigurno, ali meni je bitno da su se momci prije utakmice pozdravili, poželjeli sreću jedni drugima i idemo dalje”, rekao je trener Dinama.

Jedan od dinamovaca s iskustvom u dresu Rijeke, iskusni Stefan Ristovski, također je dobio dio uvreda s tribina s domaće strane, a za vrijeme utakmice, pozornost su privukle njegove emocije krajem prvog poluvremena.

Ristovski je zaplakao, a dok su Jakirovića o tome pitali na konferenciji novinare, trener nije imao objašnjenje što se tu zbivalo.









Dva puta je vodila naša momčad, ali na kraju svakome po bod. Pogotke za Dinamo postigli su Špikić i Perić 🦁💙 pic.twitter.com/6C3RBa7Dyn — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 12, 2023

“Ne znam, nisam primijetio što se dogodilo”, rekao je Jakirović u svojem osvrtu na utakmicu.