Jakirovića gađali s tribina i tražili otkaz, evo kako je odgovorio u katastrofi Dinama

Autor: Ivor Krapac

Napete scene odvijale su se u teškoj večeri za Dinamo u nastavku prvenstva, u prvoj utakmici SuperSport HNL-a u 2024. godini. Lokomotiva je na Maksimiru slavila s 3:0, s tri gola Duje Čopa, bivšeg napadača zagrebačkih Plavih, a nakon toga, domaći navijači su svoje nezadovoljstvo iskazivali gađajući s tribina grudama klupu na kojoj je sjedio Sergej Jakirović, ali to nije bilo sve.

Bilo je i zazivanja otkaza za Dinamovog trenera, moglo se čuti ‘Jakire, odlazi’, u atmosferi s tribina u kojoj su zvižducima ispraćeni i igrači. Nitko od zagrebačkih Plavih nije ovog puta zaslužio prolaz, a nakon svega, raspravljat će se i kako dalje, u čemu će na dnevnom redu biti i trener.

Jakirović je svoj odgovor dao pred novinarima u prvom istupu nakon završetka utakmice na Maksimiru. “Ispričavam se svim navijačima i svima kojima Dinamo nešto znači jer ovo nije ni blizu nečemu. Ovo što smo mi igrali je ravno katastrofi. Da mi je netko nakon priprema rekao da ćemo ovako izgledati, ne bih mu vjerovao jer ništa nije ukazivalo na to. Podbačaj, loša večer, najgora večer. Čestitam Lokomotivi”, pričao je trener Dinama.

Nedostatak šuteva iznenadio

Jakirović nije imao pravo objašnjenje za Dinamovo bljedilo. Nakon što su ga o tome pitali, nije mogao shvatiti zbog čega su nedostajali udarci prema golu, s obzirom na to da inzistira na dolasku do šuta, a sve je komentirao riječima da je važna i situacijska inteligencija igrača koji to moraju prepoznati na terenu.









“Čak smo i dobro krenuli, s dvije dobre akcije. Jesu li onda ta dva gola donijela šok, to ne znam. Preuzimam odgovornost na sebe. Moramo svi iskreno i otvoreno popričati jer ovo nema smisla. Ima puno utakmica do kraja. Moramo pokazati kvalitetu koju imamo, ali mentalno moramo biti bolji. Kažem da ništa nije ukazivalo na ovo. Da se dogodilo na jesen, još bih shvatio, ali ovo ne razumijem”, rekao je trener Dinama.

Pričao je i o reakciji s tribina, s kratkim odgovorom na ljutnju navijača zagrebačkih Plavih. “Ne zamjeram im ništa, ljudi su u pravu. Njihovo je pravo da iskažu nezadovoljstvo”, kazao je Jakirović. Na pitanje o otkazu i o tome je li ga se pribojava, rekao je da ne može odgovoriti.

‘Nema opravdanja’

“Šokiran sam. Ne mogu reći da me to ne dira, naravno da me dira. Nema tu opravdanja. Meni čak nije ni bitno da li smo izgubili jer ću ih izgubiti još 500 u karijeri, ali smeta me način. Ne znam možete li igrače kazniti jer će se sve žive udruge javiti”, nastavio je trener Dinama.









Dotaknuo se i borbe na vrhu ljestvice. Hajduk je i dalje na sedam bodova prednosti, a može doći i do +10 ako u nedjelju u derbiju kola svlada Rijeku na Poljudu, doduše, tada i s dvije utakmice više od Dinama uz tih potencijalnih +10. “Hajduk je na prvom mjestu i ima prednost. Tu je i Rijeka i u svakoj utakmici možete izgubiti bodove. Nema tu ništa zagarantirano”, zaključio je Jakirović.