Jakirović se dan kasnije pojavio s igračima: Dinamo zasad bez velikog loma

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je odmah poslije debakla protiv Ballkanija u Konferencijskoj ligi najavio da će petak biti dramatičan, Dinamov trener Sergej Jakirović je dan poslije poraza u Prištini došao na trening s momčadi na travnjaku Maksimira.

Velikog loma za zagrebačke Plave, tako, za sada nema, a prvi idući zadatak za momčad bit će potraga za pobjedom protiv Istre 1961 na domaćem terenu u nedjelju u 11. kolu SuperSport HNL-a.

Što se tiče drugih odluka u Dinamu, one bi uskoro mogle doći na red s raspravom o nastavku posla Darija Šimića u vođenju sportske politike kluba.





Debakl ostavio trag

Debakl na Kosovu ostavio je na Jakiroviću trag. Nakon utakmice je pričao da slijedi teška noć.

“Zaslužen poraz. Ispričavam se cijeloj Hrvatskoj i navijačima. Preuzimam odgovornost. Imali smo to što imamo, probali smo izvući maksimum. Oni su bili puno bolji od nas. Ono što sam ja htio da radimo, radili su oni nama. Ovo mi je najteži poraz u karijeri. Bruka, to treba priznati. Vidjet ćemo što nosi sutrašnji dan”, rekao je trener Dinama u svojem istupu jučer navečer.

Dan kasnije, došao je na posao na treningu, što sugerira da i dalje uživa klupsko povjerenje, a ostaje da vidimo koliko će trajati trenerovo povjerenje u prilično ‘tanku’ momčad.

Kada dođe serija ozljeda, nastaju i problemi, što se dobro vidjelo u Prištini.

“Željeli smo i mi pobijediti, no možda to nije bilo dovoljno. Puno se igrača treba zamisliti. Treba se baciti na glavu, nikome nije zabranjeno driblati, dodavati… Vrlo jeftin pogodak. Koliko smo god radili i analizirali, dogodilo se. Možemo do sutra pričati. Vrijeme je za neke druge igrače”, dodao je Jakirović u svojoj prvoj reakciji nakon jučerašnjeg poraza, ne skrivajući da stanje nije dobro.

Drugi uzastopni udarac

Podsjetimo, poraz u Prištini je za Dinamo bio drugi uzastopni bolni udarac, nakon onog koji je zagrebačkim Plavima zadao Hajduk protekle nedjelje s pobjedom s 1:0 u derbiju na Poljudu.









Nakon novog poraza, Jakirović je najavio preispitivanje situacije, no dan kasnije ipak je došao na posao i poveo je trening s momčadi koja se sprema za nedjeljnu utakmicu protiv gostiju iz Pule.