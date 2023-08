Jakirović nakon Sprate: ‘Ponosan sam na te dečke, bio je jako emotivan tjedan za mene’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo je u prvoj utakmici play-off runde kvalifikacija za Europa ligu na Maksimiru pobijedio prašku Spartu 3:1. Zabijali su Špikić, Perić i Ivanušec.

“Jako emotivan tjedan. Nije lako, bez obzira na to što ljudi mislili, teške su to odluke. Takav je život i takav nogomet. Jako sam ponosan na dečke kako su odigrali.

Pokazali su jako mentalno stanje, vratiti se nakon 0:1 s energijom, trebao nam je gol, izjednačili smo u pravo vrijeme. Na poluvremenu smo se korigirali, odlično ušli u drugi dio, bilo je samo pitanje vremena kad ćemo zabiti” započeo je Jakirović.





Velika pobjeda

“Drago mi je što je Luka zabio, idealan scenarij, kao u nekom filmu. Odlasci su neminovnost. Moramo sad tražiti novog Ivanušeca, novog Livakovića. Sjajna pobjeda, ovo je izrazito važno nakon svega što se izdogađalo u zadnjih 10 dana. Bit će nam ovo veliki vjetar u leđa.”

Zatim je dodao: “Nama je svaka sljedeća utakmica finale i u svakoj idemo po maksimum. Čekaju nas Rijeka i Osijek, morat ćemo se baciti na glavu, svaki igrač je važan kad igramo svaka tri dana. Bit će rotacija, svi će dobiti priliku, a na njima je da tu priliku opravdaju.”

Rijeka? Znam ja koja je istina, nema razloga da ulazimo u to. Najlakše je sve okriviti na mene. Ja sam ta persona non grata. Zaboravlja se što sam ja napravio, a ja znam što sam napravio i kakvu sam ekipu ostavio. Za godinu dana će biti vjerojatno par transfera po 3-4 milijuna eura. Atmosfera će biti nabrijana, kolega Sopić je moj prijatelj, uzeo je ovdje s Goricom bod. Pokušat ćemo sve napraviti da pobijedimo, ali najbitnije mi je da mi damo sve od sebe, a onda to publika prepozna.”

Komentar je dao i Luka Ivanušec: “Htio bih se zahvaliti svim navijačima na ovakvom oproštaju, nisam očekivao da će biti ovako. Zapad, Bad Blue Boysi, hvala svima. Ispalo je najbolje što je moglo ispasti, s tim golom i pobjedom. Idemo dalje.”

“Pratit ću svaku utakmicu i navijati, ostat ću u kontaktu s mnogima i uvijek pratiti što se događa u Dinamu. Kad pogledam kakve smo rezultate radili u Europi i u prvenstvu, mogu otići ponosan na sebe i na ekipu. Zahvaljujem se ekipi bez koje ovo ne bi bilo moguće.

“Najposebniji trenutak u Dinamovom dresu? Definitivno pobjeda protiv Tottenhama, jedna od najvećih pobjeda u Dinamovoj povijesti. Ali bilo je tu još velikih utakmica i rezultata.”









“Feyenoord? Idealna stepenica za daljnji razvoj. Osjetio sam da me klub i trener jako žele i to je prelomilo. Radi se o prvaku Nizozemske koji igra Ligu prvaka.”