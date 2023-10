Jakirović nakon preokreta: ‘Moram pohvaliti dečke za karakter, hrabrost i samopouzdanje’

Nogometaši Dinama nestvarnim preokretom su prekinuli svoj crni niz. Gubili su modri od Lokomotive od 4. minute do 95. kada Baturina zabija, a onda Kaneko dvije minute kasnije donosi tri boda.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja je rekao: “Nema razloga da je nekome žao, sami smo si krivi. Imali smo mrtvu šansu za 2:0. Razmišljao sam da će nas kazniti nakon toga i to se dogodilo. Zato je nogomet najgledaniji sport na svijetu. Mogu reći da sam prvim poluvremenom zadovoljan, u drugom smo se povukli. Prebrzo smo gubili lopte, predavali smo im lopte i nažalost nismo bili dobri u drugom poluvremenu.”

Zatim je pred kamere MaxSporta došao i Jakirović: “Nije bilo nimalo lagano. Dali smo Tuciju dali fantastičnu loptu u početku utakmice i primili gol. Pokušali smo s rotacijama da gore dobijemo više igrača u završnici. Nešto smo i stvorili. Na poluvremenu smo nešto mijenjali i rekli da nema predaje do kraja i da moramo stiskati. Ono što je Lokomotiva do 70. minute preživjela je nevjerojatno, toliko udaraca, ulazaka u 16 metara… Nije lopta htjela u gol”, započeo je Jakirović.

“Moram pohvaliti dečke za karakter, hrabrost i samopouzdanje nakon što je Lokomotiva povela i publika je to osjetila. U dvije minute smo uspjeli okrenuti i pobijediti što nam je u ovom momentu krucijalno. Znam koliko je dečkima isto teško. Bila je tu šansa za Žilinskog za 2:0, falila mu je realizacija. Pomislio sam ‘neće valjda zabiti za 2:0’. Ali to se događa u nogometu. Nije zabio, nastavili smo dalje tražiti gol i da probamo ne izgubiti.”

Velike riječi imao je za Baturinu: ” Drago mi je da je Baturina zabio, to je dragulj hrvatskog nogometa i samo treba nastaviti igrati. Baš mi je drago što ga je nagradilo, falio mu je učinak. Drago mi je zbog Kaneka, vjerujem da će nam puno značiti. Sad se i malo opustio i sigurno može nam pomoći u nastavku sezone.”

Komentirao je i poraz od Gorice: ” Moramo sa svima igrati, u Dinamu imate mira do iduće utakmice. Meni je to sve jasno, možda smo neke utakmice nezasluženo izgubili. Ne mogu vjerovati i dan danas da smo u Gorici izgubili. Vjerujem da će nam ova pobjeda stvarno dati veliki vjetar u leđa. Konstantno se razgovara s igračima. Želim da imaju samopouzdanje i da uživaju u igri.””Većina igrača je navikla na pritisak, lideri im pomažu. Moraš uživati u onom što radiš. Moramo biti ozbiljni u kupu kod Oriolika i to proći, a Varaždin je jako nezgodna momčad. Trener Kovačević radi jako dobar posao. Sad smo vidjeli da su četiri ekipe u vrhu i sve je to u par bodova. Bitno je uzimati bodove do kraja ovog jesenskog dijela”, zaključio je.