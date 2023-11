Jakirović misli da se Dinamo ne muči, pričao i o glavnom problemu za Modre

Autor: Ivor Krapac

Dinamo od početka listopada ima više poraza, njih četiri, nego je proslavio pobjeda, kojih u tom razdoblju ima tri, a do punog ulova nije išlo ni na gostovanju u Varaždinu u 14. kolu SuperSport HNL-a. Zagrebački Plavi pritom mogu biti sretni da nisu upisali peti poraz u nešto više od mjesec dana s obzirom na to da su Varaždinci do sudačke nadoknade na kraju utakmice vodili s 1:0, ali i bod je previše ‘mršav’ za Dinamove ambicije.

Sergej Jakirović je nakon utakmice istaknuo što je već neko vrijeme glavni problem za njegovu momčad, a zanimljivo, imao je i riječi da mu ne djeluje da se Dinamo muči.





“Cijela ofanzivna linija je bez golova. Moramo ići više prema golu, reći ću alanfordovski: ‘Ako ne pucaš, ne možeš ni zabiti pogodak’. Moramo biti opasniji, moramo češće ugrožavati suparnički gol”, rekao je Jakirović.

‘Treba biti uporan’

“Ne bih rekao da se mučimo, ali evidentan je nedostatak realizacije i efikasnosti. Svi bi bili sretni da zabiju, ali treba ići dalje i biti uporan. Negdje će se otvoriti, bio bi problem da ne stvaramo prilike”, nastavio je Dinamov trener, dodajući i riječ-dvije o Mahiru Emreliju koji je u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice pogodio za 1:1.

“Što se tiče Emrelija, sigurno mu je ovo dobro za samopouzdanje”, smatra Jakirović.

Dinamov trener smatra da je njegova momčad mogla riješiti utakmicu u prvom poluvremenu, a podsjetimo, u tom dijelu utakmice su gosti iz Zagreba pogodili dvije stative, po jednom Takuro Kaneko i Kevin Theophile-Catherine, dok je Oliver Zelenika imao nekoliko upečatljivih obrana na golu Varaždina.

Kaneko je u posljednje vrijeme glavni dobitak za Dinamo. Isticao se i protiv Varaždinaca, a trener je nakon utakmice pričao i o Japančevoj predstavi.

“Dobro je ušao u igru i protiv Lokomotive i Istre. Radi razliku i jako mi je drago zbog njega, puno se trudi. Naravno, treba mu adaptacija, nije mu lako sve objasniti jer imamo prevoditelja uz sebe, pokušavamo nešto preko engleskog i nešto preko hrvatskog, ali jako sam zadovoljan s njegovom igrom”, rekao je Dinamov trener.

Na drugoj strani, trener Varaždina Mario Kovačević žalio je zbog toga što njegova momčad nije izdržala s vodstvom do kraja.

“Kada vodite s 1:0 i primite pogodak na kraju, onda su osjećaji pomiješani, to je normalno”, rekao je Kovačević.

“Ponosan sam na svoju ekipu, iako je Dinamo bio odličan i rastrčan, ali mi smo im dosta toga dozvolili. Nismo bili dobri u prvom poluvremenu, ali imamo odličnog vratara i uspjeli smo preživjeti”, dodao je trener Varaždinaca.

Kraj! Nakon 90 minuta stigli smo do novog boda! Bravo! 💙 #nkvarazdin #ovojenasgrad





Objavljuje NK Varaždin u Nedjelja, 5. studenoga 2023.

“Na poluvremenu je bilo i galame, ali ohrabrivao sam igrače, znao sam da možemo biti opasniji. Trebala nam je neka dobra akcija da se opustimo, u prvih 20 minuta Dinamo je bio iznimno dobar, ali onda smo se malo prebacili i to je bilo puno bolje. Dinamo je stiskao nakon našeg pogotka, nismo imali snage pobjeći još koji put i prelomiti utakmicu. Dobro smo se branili do zadnje sekunde, ali opet, ovo je realan rezultat, moramo biti sretni i zadovoljni s ovim bodom”, smatra Kovačević.