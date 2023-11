Jakirović izgubio živce: ‘Radio je cirkus na terenu, čestitam da ga je izvukao iz igre’

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je ušao u četvrtfinale SuperSport Kupa Hrvatske visokom pobjedom nad domaćim Oriolikom u Oriovcu, a nakon dolaska do 8:0, vrtio se film utakmice koja za momčad Sergeja Jakirovića u ranoj fazi nije bila potpuno spokojna.

To se najviše odnosi na situaciju iz 18. minute, kada je u dvoboju u kaznenom prostoru pao Oriolikov napadač Branimir Kokotović. Bilo je to nakon kontakta s Dinamovim 18-godišnjim veznjakom Lukom Vrbančićem, snimka je pokazala da je bilo Vrbančićevog guranja protivničkog igrača rukom, no sudac Zdenko Lovrić odlučio je da to nije bilo za dosuđivanje penala.





Nakon te situacije, Kokotović je dobio žuti karton, iskazivao je nervozu sukobljavajući se s Dinamovim igračima, a na koncu, sve je okončano njegovim izlaskom iz igre već u 24. minuti. Oriolikov trener Miroslav Stefanović je brzo odlučio da je bolje da Kokotović više ne igra, a time je zaslužio pohvalu Sergeja Jakirovića nakon utakmice.

‘Sve ima svoje granice’

“Nisam vidio da je bilo tako lagano kao što rezultat sugerira, pogotovo na početku utakmice. Nisu mi jasne tenzije koje su se događale i koje je inicirao igrač s brojem osam”, rekao je Jakirović, misleći na Kokotovića.

“Ne znam što mu je to trebalo, bili smo normalni i korektni. Meni je jasno da se igrači bore za sebe i klub, ali sve ima svoje granice”, dodao je Dinamov trener govoreći o dijelu utakmice s visokim tenzijama.

“Jako sam ljut zbog toga iz razloga što smo bili ovdje prije dva i i pol tjedna i proslavili stogodišnjicu”, nastavio je Jakirović, spominjući nedavnu proslavu 100 godina postojanja Oriolika.

“Nema veze, doći ćemo opet, ali moraju postojati neka pravila ponašanja. Čestitam treneru da je napravio najbolju moguću stvar što je izvadio igrača koji je radio cirkus po terenu”, istaknuo je Dinamov trener hvaleći potez svojeg kolege Miroslava Stevanovića.

OSMICA DINAMA U ORIOVCU 👊🔵🔴 Težak, ali častan poraz Crvenih!





Dinamo je zabio osam pogodaka Orioliku za prolaz u… Objavljuje NK Oriolik Oriovac u Srijeda, 1. studenoga 2023.

“Bio sam iznenađen što se to događa, ali nema veze. Zahvalan ljudima, osjeća se da žive i osjećaju Dinamo”, dodao je Jakirović govoreći o ambijentu koji je dočekao zagrebačke Plave.

Ljudi nisu bili sretni ponajprije sucem Lovrićem. Čuli su se glasni zvižduci dok je sudačka ekipa odlazila s terena na poluvremenu, ali domaćima tada više nije bilo povratka u utakmicu s obzirom na to da je Dinamo nakon prvog dijela susreta vodio s 5:0, a imao je i igrača više nakon isključenja Stjepana Stubičana u 39. minuti.