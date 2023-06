‘Ja sam samo sjedio na WC-u’: Slavni nogometaš progovorio o spornoj noći

Autor: Gordan Ivan Šojat

Nakon više od dva mjeseca iza rešetaka, iza kojih je dospio zbog optužbi za silovanje, u jednom WC-u, u noćnom klubu u Barceloni.

Dani Alves trenutno čeka suđenje, a prijeti mu do 12 godina zatvora, no bivši nogometaš Barcelone do sada nije davao izjave oko sporne noći i optužbi oštećene djevojke.

Najtrofejniji nogometaš svijeta napokon je rekao javno i svoju verziju priča iz zatvora, a prvo se obratio djevojci koja ga je optužila





“Ne znam da li ona ima čistu savjest i može li spavati noću, ali joj opraštam. Apeliram na njenu savjest, jer nije bila ni jedna jedina noć da nisam mirno spavao. Ni jedna. Imam čistu savjest i nikada nikome nisam nanio zlo namjerno niti sam nju povrijedio te noći”, rekao je Alves.

Dani Alves, desde prisión: “Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie y a ella (la denunciante) aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. No sé por qué lo ha hecho, pero yo la perdono”. pic.twitter.com/WyFFGWIAIp — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 21, 2023

Ispričao se supruzi









“Odlučio sam se oglasiti po prvi put, kako bi ljudi imali šansu da čuju šta mislim. Želim da čuju priču na osnovu onoga što se dogodilo u tom toaletu. Do sada su mogli samo čitati da je sve to strašno i kako sam ja napravio nešto užasno”, govori Alves o spornoj noći nastavlja:

“Istina je da sam ušao u toalet iza nje, čak nisam ni zaključao vrata, bila su otključana cijelo vrijeme. Mogla je otići u bilo kom trenutku, jer sam ja cijelo vrijeme sjedio na WC školjci”, otkrio je Dani kako se sve odvilo i posumnjao da netko utječe na djevojku:

DANI ALVES really made Prison FC to PRISON LEAGUE and earns money and favours by signing Barca shirts… Optimism to the Peak!!! 😭😭😭 pic.twitter.com/tjcd8fb2QT





— Sayan Neogy (@DvilAdvocateNeo) June 18, 2023

“Palo mi je na pamet da joj je neko dao loš savjet i da se ona loše osjećala nakon toga što se dogodilo. Zato je napravila to što je napravila, kako bi se izvukla iz svega u šta se upustila i sada je i mene uvukla u sve to”, mišljenja je Alves koji se ispričao supruzi:

“Jedina osoba kojoj se želim ispričati je moja supruga Jona”, završio je svoju ispovjed slavni nogometaš.