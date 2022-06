‘JA SAM KATOLIK, VJERNIK, TO ME NE ZANIMA’ Hrvat nije htio u Beograd, ‘ma čuj ga, njemu HNL jača liga od srpske’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ante Vukušić nastavlja svoju klupsku karijeru kao igrač srpske Kolubare, člana tamošnje Superlige iz Lazarevca, a nakon odlaska u novu sredinu, ondje će se nadati nastupima i golovima u natjecanju kojim dominiraju Crvena zvezda i Partizan.

Kolubara se u nedavno završenoj sezoni zadržala u najjačem rangu natjecanja, a po dolasku, 31-godišnji nekadašnji Hajdukov napadač našao se u posebnoj situaciji, osvrćući se na priču koja od hrvatskog osamostaljenja nije česta. Rijetko se događalo da hrvatski nogometaši odlaze u srpsko prvenstvo, no Vukušić se bez ustezanja odlučio na taj korak, spominjući da ga priče koje se oko toga vrte ne zanimaju.

Po dolasku u novi klub, bivši hajdukovac komentirao je taj aspekt u razgovoru za Dalmatinski portal. U prvi plan stavio je reakcije koje su bile pozitivne.





‘Tko me ne voli, može svašta pisati’

‘Tko me voli, voljet će me, a tko me ne voli, može pisati sve i svašta. U Srbiji su svi iznenađeni transferom. U njihovim medijima su me predstavili kao pravu zvijezdu. Dobio sam dosta poruka podrške’, kazao je Vukušić za Dalmatinski portal, uz dodatak o pozornosti koju izaziva odlazak hrvatskog igrača u Srbiju.

‘Tko je normalan, znat će da se gleda kakav si čovjek. Tako sam i ja odgojen. Za mene su nacionalisti nebitni. Ja sam čovjek, katolik, vjernik. Ne gledam nacionalnosti. Imam prijatelje Srbe. Netko će gledati, osuditi me, ali to nije moj problem’, dodao je 31-godišnji nekadašnji Hajdukov napadač.

U Crvenu zvezdu ili Partizan nije htio

Vukušić će karijeru nastaviti u klubu iz Lazarevca, južno od Beograda, a kako je lani otkrio razgovarajući za 24sata, odlazak u glavni grad Srbije ne bi bio njegov izbor – nakon što se pisalo o mogućem igranju za Crvenu zvezdu ili Partizan. Hrvatski napadač kazao je da u toj priči nije bilo ničeg konkretnog, ali u jedan od ta dva kluba bi teško išao.

‘Nema smisla komentirati mogućnost igranja za Partizan i Zvezdu kad me nisu ni zvali, ali jasno je da bi moj odlazak u Beograd bio teško prihvatljiv za moju obitelj i mene. Na sreću, ima dovoljno interesa sredina u kojima ću se s puno manje stresa i upitnika moći koncentrirati samo na nogomet’, pričao je Vukušić tada.

Reakcije uglavnom pozitivne, ali…

Poslije dolaska u novi klub, 31-godišnji hrvatski napadač izazvao je uglavnom pozitivne reakcije, s riječima dobrodošlice, no jedan komentar na njegove riječi o hrvatskom i srpskom prvenstvu išao je u drugačijem smjeru. ‘Srpska Superliga je poslije HNL-a najjača liga na Balkanu’, istaknuo je Vukušić, a time je potaknuo jedan komentar ispod objave Kolubare na Instagramu da ga malo ‘zakači’.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ФК Колубара / FK Kolubara (@fkkolubara.1919)









‘Čuj veselog, HNL jača liga od srpske’, piše u tom komentaru ispod objave s Vukušićevim riječima koju je Kolubara imala na svojem profilu na Instagramu.