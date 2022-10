‘JA SAM GEJ’ IZNENADILO, ZVIJEZDA SE JAVILA: Svašta se pisalo, evo kako sve objašnjava

Slavni nekadašnji golman Real Madrida i španjolske reprezentacije Iker Casillas je u rano nedjeljno popodne postao tema razgovora nakon što se na njegovom službenom profilu na Twitteru našla objava s riječima u kojima je glavna poruka bila – ‘ja sam gay’. Kako je objava neko vrijeme stajala, trajale su i reakcije je li to stvarno ili je pozadina priče drugačija.

Objava je nakon toga nestala, a trebalo je čekati još malo da stigne i objašnjenje. Slavni bivši španjolski reprezentativac je na Twitteru objavio da mu je netko ‘upao’ u profil, stavljajući riječi koje nisu bile njegove. ‘Hakiran račun. Srećom, sve je sada kako treba biti. Isprike svim mojim pratiteljima. I naravno, još i isprika LGBT zajednici’, stoji na Casillasovu profilu, u objašnjenju ranije objave koja je mnoge iznenadila.

Nakon objave na profilu nogometne legende, krenule su brojne reakcije na riječi koje su ondje stajale. Podsjetimo, u objavi koja je potom bila obrisana nalazile su se riječi: ‘Nadam se da ćete me poštovati: Ja sam ‘gay’. Bio je tu i ‘hashtag’ s porukom – ‘sretna nedjelja’. Trebalo je neko vrijeme da se pokuša razotkriti jesu li riječi istinite ili se netko poigrao s Casillasom – ili se poigrao on sam – s dodatnim nagađanjima nakon što je objava bila obrisana.

Objava na profilu nogometne legende izazvala je najviše zanimanja u njegovoj Španjolskoj. Između ostalog, nagađanja o onome što se dogodilo imali su i najveći tamošnji sportski mediji, spekulirajući o pozadini obrisane objave prije nego je došlo Casillasovo objašnjenje da je bio ‘hakiran’.

Spominjalo se da je slavnom umirovljenom golmanu dosta nagađanja o njegovom ljubavnom životu nakon što se lani razveo od sportske novinarke Sare Carbonero. No, to nije bilo sve. Kako je približila španjolska Marca, nagađalo se i o mogućoj promotivnoj kampanji s porukom koja je izazvala puno odjeka, no kako tvrdi sam Casillas, na koncu se nije dogodilo ništa od toga – već samo tuđi upad u njegov profil na Twitteru.

Riječi ‘ja sam gay’, koje su naknadno nestale s Twittera, izazvale su brojne reakcije, a bilo je i kritika nakon što se počelo nagađati da je to Casillas možda napravio sam kako bi se na takav način ‘obrušio’ na nagađanja o svojem ljubavnom životu.

‘Iker Casillas je uspio okrenuti protiv sebe milijune homofoba, milijune LGBT osoba, milijune ljudi koji misle da takav izlazak u javnost ne bi trebalo biti šaljivo izražavanje, a vjerojatno je obeshrabrio i puno profesionalnih nogometaša da javno iskažu svoju orijentaciju’, napisao je novinar Zach Lowry, dodajući da je španjolska nogometna legenda sada 41-godišnjak – s aluzijom da bi morao reagirati bolje od toga.

