IZVRŠNI DIREKTOR HNS-A MARIJAN KUSTIĆ: “Nema glasanja o povjerenju Šukeru, mi mu vjerujemo”!

“Šuker uživa naše povjerenje”, rekao je Marijan Kustić, izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) u posebnog razgovoru za nacionalnu televiziju. Žučno je objašnjavao:

“Nije bilo nikakvog glasanja o predsjedniku Saveza Davoru Šukeru. Izvršni odbor je bio samo dosljedan i potvrdio je svoju odluku iz šestog mjeseca. Ta odluka nema nikakve veze s povjerenjem Davoru Šukeru. On i dalje ima povjerenje Izvršnog odbora i to nije upitno”.

O točki razdora, izborniku mlade reprezentacije, Nenadu Gračanu, Kustić nije isuviše govorio, malo je dotakao Šukerovu želju da ga se smijeni.

“Ne bih rekao da je prijedlog loš, ali pokazali smo demokraciju i da svaki član ima pravo na svoje mišljenje. Raspravljali smo o tome i ostali smo pri odluci iz šestog mjeseca. Uopće ne bih dizao tenzije niti povezivao to s povjerenjem predsjedniku Davoru Šukeru koji ima povjerenje Izvršnog odbora već bih se usredotočio na ove dvije kvalifikacijske utakmice koje su pred nama. Mislim da je to puno bitnije. Ovo je posebna odluka Izvršnog odbora koja je potvrdila da će izbornik Nenad Gračan i dalje biti na klupi hrvatske reprezentacije U21 i na Europskom prvenstvu i nakon toga. Samo smo potvrdili tu odluku. Šuker nije pod nikakvim pritiskom, sljedeća sjednica Izvršnog odbora najvjerojatnije će biti na rasporedu 2. rujna. To je redovna sjednica koja će imati na dnevnom redu tekuće točke koje imamo za raspraviti.”

Na koncu Kustić se izjasnio i oko gradnje stadiona, spomenuo je samo Veliku Goricu.

“Kada je u pitanju Velika Gorica, znamo da su oni ušli u partnerstvo s Kinezima. Svoj osobni stav dao sam u više navrata, kada bi se mene osobno pitalo, išao bih u izgradnju novog stadiona na mjestu sadašnjeg u Maksimiru.”