IZNENADIT ĆE VAS PLANOVI IGORA ŠTIMCA: Planira se vratiti u hrvatski nogomet, a evo i gdje!

Igor Štimac gostovao je u HRT-ovoj emisiji “U svom filmu” i prisjetio se kako je Hajduk bio organiziran sredinom 80-ih.

“Stanko Poklepović napravio je od mene igrača i objasnio mi ono što bih u budućnosti trebao i kako izgledati na terenu. Prepoznao je da nisam veznjak, bio je moj učitelj i prvi trener u juniorskoj školi Hajduka.”

“Hajduk je bio preteča europske nogometne škole, sa stručnjacima Bićom Mladinićem, Sergijem Krešićem, Vojom Kačićem i Stankom Poklepovićem. To je bila prepoznatljiva škola baluna koja je proizvodila klasne igrače, među tisućama drugih mladića igrača Hajduka uvijek ste mogli prepoznati prema načinu na koji vodi loptu i njome tehnicira. Po Hajdukovoj je kasnije nastala Ajaxova nogometna škola, koja je vladala Europom, ali od nje danas, nažalost, nije ostalo puno.”

Štimac je bio kapetan Hajduka koji je za dva najveća momenta karijere odabrao podizanje zadnjeg pehara bivše i prvog nove države.

“Moj debi za Hajduk 1985. godine bio je nestvaran. To je bila ekipa braće Vujović, kakva enormna kvaliteta. Dobiti šansu u Hajduku kao mlad igrač, to je bilo nestvarno. Prije 28 godina nitko nije mogao mlad napustiti ligu i koncentracija talenta je bila ogromna. Dobiti šansu tako rano, to je za mene bilo nezamislivo. Za to si se morao boriti kroz težak put. U mene je vjerovao Poklepović.”

“Potpisao sam za Hajduk bez gledanja. Novac? Hahahaha.”

Štimac je u mladim uzrastima paralelno nastupao u dvije reprezentacije – u nogometnoj i rukometnoj momčadi Jugoslavije. Kao stipendist je odigrao dvije utakmice za Hajduk i stigao je potpis prvog profesionalnog ugovora.

“Sjećam se, iz generacije smo potpisali Zlatko Dalić, Ante Miše i ja. Koliko sam novca dobio? Hahahaha.”

“Čujte, kad su mi rekli da sam određen za potpis ugovora, napravio sam takav šprint do drugog kata i bez čitanja potpisao, iz straha da se netko iz Hajduka ne bi predomislio. Druga vremena. Nisi primao novac za prvi ugovor s Hajdukom, to je bila samo potvrda tvog napretka. Imali smo plaćen stan i hranu, a ako si igrao, i neke premije. Ja tako mlad, naravno, tu nisam mogao puno i otišao sam na posudbu u Dinamo iz Vinkovaca, u moju Slavoniju.”

“Ne možeš bez nečije pomoći, Luka bez Zdravka, Srna bez mene.”

Dobio je poziv Mirka Jozića u mladu reprezentaciju Jugoslavije s kojom je postao svjetski juniorski prvak u Čileu.

“Tada sam se vratio u Hajduk i ostao sve do vremena kada sam kao kapetan podignuo prvi trofej neovisne Hrvatske i posljednji trofej Jugoslavije.”

Još dva trenutka u karijeri Štimac ističe kao veće od drugih: broncu iz ’98. i kapetansku traku koju mu je dao Derby County kao prvom strancu u povijesti kluba.

“Ne volim raditi promotivno, za HNS sam uvijek tu i kada nisam tu, moje mišljenje se uvažava, HNS je moja obitelj, HNS je iznad svakog kluba. Uvijek želim pomoći obitelji, bilo kritikom ili na neki drugi način. Itekako imam ambiciju povratka u HNS, ali ja sam uvijek tu i uvijek ću biti dio HNS-a. Ambiciju povratka u Hajduk nemam. Nakon što sam se s bivšim suigračima vratio i novcem pomogao klubu, naučio sam puno u tih nekoliko godina i zbog tog iskustva se nikada ne bih vratio u Hajduk.”

O današnjem Hajduku kaže:

“Tribine ne mogu upravljati, to je dokazano u svijetu. Hajduk ne mogu voditi sociolozi nego ljudi iz struke. Žao mi je ako netko ne voli čuti istinu, ali nogomet se igra zbog rezultata.”

Napominje da igrači iz Hrvatske ne mogu uspjeti bez pomoći.

“Sjajnije od medalje je to što naša djeca imaju idole, Mandžu, Luku, Raketu. Neka sanjaju i rade, snovi se ostvaruju ako radiš i ako te netko prepozna na tom putu i pruži ti ruku podrške. Zdravko Mamić ima velike zasluge za karijeru Luke Modrića, ali najzaslužniji je Luka. Dječak koji je čuvao koze na Velebitu. No na putu je trebao pomoć. Luka bez Zdravka, kao Srna bez mene, ne bi tako brzo uspio, težak je to put.”

Na opasku da je Mamić u bijegu i osuđen na zatvor Štimac o bivšem poslodavcu kaže:

“U svakom žitu ima kukolja. Ima i onih koji su htjeli uništiti hrvatski nogometni stup, ali on je više od pojedinaca i ima uspjehe iza sebe. Žele nas prikazati kao pijane milijunaše, ali neće uspjeti jer je nogomet dio kulture našeg naroda i čvrsta je vojska ispred institucije hrvatskog nogometa.”

“Sve zemlje bivše Jugoslavije imaju svoj nacionalni nogometni kamp.”

Izuzev kriminala, ključni problem hrvatskog nogometa je financiranje.

“Sramota je da se HNS samofinancira već 27 godina, to nigdje nije slučaj. Sve bivše zemlje Jugoslavije imaju svoj kamp, osim doprvaka svijeta. Sramota. Žalosno je da Hrvatska ne prepoznaje nogomet kao jedan od najvećih svjetskih izvoznika nogometaša. Novac koji se uzima oporezivanjem, mora se vratiti u sport”, rekao je Štimac.